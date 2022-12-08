每日按時飲用雞尾酒、風味品鑑、追求輕佻口味等正在影響2023年烈酒消費趨勢

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百慕達漢彌頓，2022年12月6日——全球頂級規模的私人烈酒公司百加得(Bacardi Limited)發佈第四份年度《百加得雞尾酒趨勢報告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，預測2023年影響雞尾酒消費和烈酒業務的重要趨勢。該報告係與The Future Laboratory (TFL)合作撰寫，並參考了外部研究及百加得主導的消費者調查和來自調酒師的見解。報告分享了新發現的一些基本趨勢，這些趨勢將影響消費者在明年的各種期待，包括口感、飲酒時機、地點和場合等。

百加得策略、洞察與分析全球副總裁Brenda Fiala表示：「隨著2023年的到來，我們看到人們適應了身邊的變化，各大品牌有義務尋找創新的方式來吸引和取悅其受眾。隨著雞尾酒文化的興起，消費者正在從他們在酒吧和餐廳中遇到的新口味、感覺和體驗中尋找靈感，並利用這些來提升其調製雞尾酒的樂趣。」

以下是決定2023年消費者飲用烈酒的方式、種類、地點以及原因的總體趨勢：

享樂革命。消費者的飲酒場合將遠離傳統，尋求新的體驗。受此影響，我們將看到，隨著人們嘗試在家中製作或在傳統和新式雞尾酒消費場所享用雞尾酒，新的配方以及有趣、輕佻的口味將嶄露頭角。



這一趨勢已經出現，2022年10月進行的百加得消費者調查的資料佐證了這一點。 黛綺莉(daiquiri)、瑪格麗特(margarita)和血腥瑪麗(bloody mary)是全球人們點酒和自製次數極為頻繁的雞尾酒。 在自製方面，雞尾酒的受歡迎程度大幅飆升。 相較於2020年，全球37%的受訪者如今在家調製更多的雞尾酒，超過30%的受訪者飲用更多雞尾酒，而非紅酒和啤酒。 顛覆性的口味。2023年將迎來新時代，人們將重新定義慶祝的時間和地點，以及使用何種雞尾酒和口味來慶祝。混合工作模式讓近40%的美國和英國民眾選擇在夜幕降臨之前便享用烈酒和雞尾酒。這一變化引發辛辣飲品訂單量上升，以龍舌蘭和伏特加為基底的雞尾酒出現更加前衛的口味，配料包括墨西哥辣椒和tabasco。2022年百加得全球品牌形象大使調查顯示，苦味依然大受歡迎，超過30%的調酒師在選擇配料時將目光投向了咖啡和苦精，以及康普茶和克菲爾等發酵成分。



2023年，消費者將尋求那些能夠讓其回憶起美好時光的雞尾酒，最近的Mintel研究顯示，25-44歲的消費者極可能喜歡那些能夠讓其回想起過去的事物。人們將會尋求那些能夠讓其記憶回到過去的雞尾酒和口味，並享受經典的品味酒，例如馬丁尼、內格羅尼、highball以及賦予新意而得到提升的老派烈酒。 虛擬實驗。事實證明，數位領域有益於飲酒科技的發展，能夠在發現、創造和享用方面提供獨特的方式。2023年，受益於數位商務的便利性，隨選飲品和體驗將繼續加速發展。在美國的受訪者中，有31%計畫在明年增加使用線上送貨服務，將雞尾酒送至家門口。



憑藉固有的開放性，網際空間有望創造飲品教育和實驗方面的新路徑。具有前瞻性思維的品牌將使用遊戲化策略來提升這種概念的吸引力。科技研究公司Gartner預測，到2026年，25%的民眾每天將至少耗費1個小時的時間在元宇宙中工作、購物、社交或消費娛樂產品，而烈酒品牌將繼續探索web3體驗，用於提升現有受眾的消費意願，同時吸引新受眾。 優質品鑑。極簡主義正逐漸成為優質飲酒場所的趨勢，此類場所的客戶關注的是優質配料，以及能夠以更簡單的形式呈現。72%的調酒師表示，他們看到極為明顯的優質化趨勢，龍舌蘭酒是首選，隨後是單一麥芽威士忌、陳釀蘭姆酒和梅茲卡爾酒。以蘭姆酒為基底的雞尾酒大受歡迎，推動了整個烈酒領域的成長和優質化。2022年百加得全球品牌形象大使調查發現，32%的調酒師預期明年將看到陳釀蘭姆酒的不斷優質化。 審慎飲用雞尾酒。隨著審慎飲酒運動走向成熟，消費者希望看到與其相關的品牌秉持類似價值觀，這種趨勢鼓勵業界持續採取行動朝向永續性和社區建設發展。從全球來看，超過半數的受訪者表示，可回收的包裝對於其烈酒購買決定至關重要。



這一思維也擴大至烈酒消費領域，市場上湧現一類新的NoLo（無酒精或低酒精）飲酒者。在特定場合甚至同一晚上用Nolo飲品取代酒精飲品的人群將不斷擴大。對NoLo飲品的興趣在英國和美國之外的新市場也將有所擴大，全球57%的受訪者表示，他們將參與2023年的Dry January和/或Sober October活動。

敬請下載完整的《2023年百加得雞尾酒趨勢報告》和資訊圖表。

關於百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得有限公司品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES® 100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於160多年前的古巴聖地牙哥，目前擁有超過8,000名員工，在10個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

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