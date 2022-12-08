每日按时饮用鸡尾酒、风味品鉴、追求轻佻口味等正在影响2023年烈酒消费趋势

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--百慕大汉密尔顿，2022年12月6日——全球顶级规模的私人烈酒公司百加得(Bacardi Limited)发布第四份年度《百加得鸡尾酒趋势报告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，预测了2023年影响鸡尾酒消费和烈酒业务的重要趋势。该报告系与The Future Laboratory (TFL)合作撰写，并参考了外部研究及百加得主导的消费者调查和来自酒保的洞见。报告分享了新发现的一些基本趋势，这些趋势将影响消费者在明年的各种期待，包括口感、饮酒时机、地点和场合等。

百加得策略、洞见与分析全球副总裁Brenda Fiala表示：“随着2023年的到来，我们看到人们适应了身边的变化，各大品牌有义务寻找创新的方式来俘获和取悦其受众。随着鸡尾酒文化的兴起，消费者正在从他们在酒吧和餐厅中遇到的新口味、感觉和体验中寻找灵感，并利用这些来提升其调制鸡尾酒的乐趣。”

以下是决定2023年消费者烈酒饮用方式、种类、地点以及原因的宏观趋势：

享乐革命。消费者在其饮酒场景中将远离传统，寻求新的体验。受此影响，我们将看到，随着人们尝试在家中制作或在传统和新式鸡尾酒消费场所享用鸡尾酒，新的配方以及有趣、轻佻的口味将崭露头角。



这一趋势已经出现，2022年10月开展的百加得消费者调查的数据佐证了这一点。 德贵丽(daiquiri)、玛格丽塔(margarita)和血玛丽(bloody mary)是全球范围内人们点酒和自制次数极为频繁的鸡尾酒。 在自制方面，鸡尾酒的受欢迎程度出现了大幅飙升。 相较于2020年，全球37%的受访者如今在家调制更多的鸡尾酒，超过30%的受访者更多地饮用鸡尾酒，而非红酒和啤酒。 颠覆性的口味。2023年将迎来一个新时代，人们将重新定义庆祝的时间和地点，以及使用哪种鸡尾酒和口味来庆祝。混合工作模式让近40%的美国和英国民众选择在夜幕降临之前便享用烈酒和鸡尾酒。这一变化引发辣味饮品订单量上升，同时基于龙舌兰和伏特加的鸡尾酒出现了更加前卫的口味，配料包括了墨西哥辣椒和辣椒仔。2022年百加得全球品牌形象大使调查显示，苦味依然大受欢迎，超过30%的酒保在选择配料时将目光投向了咖啡、芳香性苦素剂，以及红茶菌和牛奶酒等酵素。



2023年，消费者将寻求那些能够让其回忆起美好时光的鸡尾酒，最近的Mintel研究显示，25-44岁的消费者有极大可能喜欢那些能够让其回想起过去的事物。人们将会寻求那些能够让其记忆回到过去的鸡尾酒和口味，并享受经典的品味酒，例如马爹利、内格罗尼酒、高杯酒以及通过赋予新意而得到提升的老派烈酒。 虚拟实验。事实证明，数字领域有益于饮酒技术的发展，能够在发现、创造和享用方面提供独特的方式。2023年，得益于数字商务的便利性，按需随选的饮品和体验将继续获得加速发展。在美国的受访者中，有31%计划在明年更多地使用在线送货服务，将鸡尾酒送至家门口。



凭借固有的开放性，数字空间有望打造饮品教育和实验方面的新路径。具有前瞻性思维的品牌将使用游戏化策略来提升这种概念的吸引力。技术研究公司Gartner预测，到2026年，25%的民众每天将至少耗费1个小时的时间在元宇宙中工作、购物、社交或消费娱乐产品，而烈酒品牌将继续探索web3体验，用于提升现有受众的消费意愿，同时吸引新受众。 品质品鉴。极简主义正逐渐成为高端饮酒场所的一种趋势，此类场所的客户关注的是高品质配料，以及能够以更简单的形式加以呈现。72%的酒保称，他们看到极为明显的高端化趋势，龙舌兰酒是首选，随后是单一麦芽威士忌、陈酿朗姆酒和麦斯卡尔酒。基于朗姆酒的鸡尾酒大受欢迎，推动了整个烈酒领域的增长和高端化。2022年百加得全球品牌形象大使调查发现，32%的酒保预计在明年将看到陈酿朗姆酒的不断高端化。 审慎饮用鸡尾酒。随着审慎饮酒运动走向成熟，消费者希望看到与其相关的品牌秉持类似价值观，这种趋势鼓励行业内的现有举措向着可持续性和社区建设发展。从全球来看，超过半数的受访者表示，可回收的包装对于其烈酒购买决定至关重要。



这一理念也扩张到了烈酒消费领域，市场上涌现出一类新的NoLo（无酒精或低酒精）饮酒者。在特定场合甚至同一晚上用Nolo饮品取代酒精饮品的人群将不断扩大。对NoLo饮品的兴趣在英国和美国之外的新市场也将有所扩大，全球57%的受访者称，他们将参与2023年的Dry January和/或Sober October活动。

敬请下载完整的《2023年百加得鸡尾酒趋势报告》和信息图。

关于百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®) 100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于160多年前的古巴圣地亚哥，目前拥有超过8,000名员工，在10个国家运营着多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

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