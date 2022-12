Coquetéis circadianos, goles saborosos, sabores frívolos e muito mais estão dando forma ao consumo de destilados em 2023

The latest Bacardi Cocktail Trends Report spotlights the growing interest in exciting, bold flavors, digital experiences, and new cocktail occasions, all while keeping a mindful approach.

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--A Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, lança seu quarto Relatório de Tendências de Coquetéis da Bacardi anual, prevendo as principais tendências que impactam o consumo de coquetéis e o negócio de destilados em 2023. O relatório foi criado em cooperação com The Future Laboratory (TFL) e se baseia em pesquisas externas e pesquisas de consumidores conduzidas pela Bacardi e percepções de barmen para compartilhar os novos tons suaves que irão impactar tudo, desde gostos e horários até locais e ocasiões que as pessoas aguardam abraçar no próximo ano.

"Com a chegada de 2023, vemos as pessoas se adaptando às mudanças a seu redor, e a responsabilidade recai sobre as marcas em encontrar formas inovadoras de cativar e encantar seu público", disse Brenda Fiala, Vice-Presidente Global de Estratégia, Percepções e Análises da Bacardi. "À medida que a cultura do coquetel floresce, as pessoas buscam inspiração em novos sabores, sensações e experiências que estão vendo em bares e restaurantes e os usam para aprofundar seu prazer na criação de coquetéis."

Aqui estão as macrotendências que definem como, o quê, onde e por que os consumidores irão consumir destilados em 2023:

Revolução do prazer. Os consumidores estarão se afastando das convenções, e em vez disto, buscando novas experiências em suas ocasiões de consumo de bebidas. Como resultado, veremos ingredientes frescos, além de sabores divertidos e frívolos, à medida que as pessoas experimentam em seus lares e fora em locais de consumo de coquetéis tradicionais e novos.



Esta tendência já está em jogo, como evidenciado pelos dados da Pesquisa do Consumidor da Bacardi ocorrida em outubro de 2022, onde daiquiri, margarita e bloody mary foramentre os coquetéis pedidos e criados com mais frequência pelas pessoas em todo o mundo.O desejo de experimentar está vendo disparar a popularidade dos coquetéis, com 37% das pessoas pesquisadas mundialmente agora fazendo mais coquetéis em seus lares, quando comparado com 2020, com mais de 30% bebendo mais coquetéis do que vinho e cerveja.



Sabores de transformação. 2023 irá desencadear uma era em que as pessoas irão redefinir quando e onde comemorar e com quais coquetéis e sabores. O trabalho híbrido resultou em quase 40% das pessoas nos EUA e no Reino Unido optam por desfrutar de seus destilados e coquetéis no início da noite. Esta mudança está levando a um aumento nos pedidos de bebidas picantes, com tequila e coquetéis à base de vodca encontrando afinidade com sabores mais ousados, com ingredientes como jalapeño e tabasco. Os sabores amargos também continuam populares, com mais de 30% dos barmen buscando ingredientes como café e bebidas amargas aromáticas, e fermentadas como kombucha e kefir, segundo a Pesquisa Mundial de Embaixadores da Marca Bacardi de 2022.



Em 2023, os consumidores irão buscar coquetéis que os transportem de volta a tempos melhores, com um estudo recente da Mintel revelando que os consumidores de 25 a 44 anos têm maior probabilidade de apreciar coisas que os lembram do passado. As pessoas irão buscar coquetéis e sabores que transportam suas memórias de volta no tempo, desfrutando de goles clássicos como martini, negroni, highball e antiquados, mas elevados com um toque especial.



Experimentação virtual. O âmbito digital provou ser vantajoso para a tecnologia de bebidas, fornecendo caminhos exclusivos para descoberta, criação e prazer. 2023 verá a aceleração contínua de bebidas e experiências sob demanda, graças à conveniência do comércio digital. Dos entrevistados nos EUA, 31% planejam aumentar o uso de serviços de entrega online para entregar coquetéis em sua porta no próximo ano.



Com sua abertura intrínseca, os espaços digitais têm o potencial de criar novos caminhos para a educação e experimentação de bebidas, com marcas inovadoras usando estratégias de gamificação para tornar estes conceitos ainda mais atrativos. A empresa de pesquisa de tecnologia Gartner prevê que até 2026, 25% das pessoas irão passar pelo menos uma hora por dia no metaverso para trabalhar, fazer compras, socializar ou consumir entretenimento, sendo que as marcas de destilados continuarão explorando as experiências da web3 como um modo de aprofundar o desejo com os públicos existentes e atrair novos.



Goles sofisticados. O minimalismo está emergindo como uma tendência em espaços premium onde o foco está em ingredientes de qualidade que brilham em porções mais simples. 72% dos barmen dizem que estão vendo a maior valorização da tequila, seguida por maltes sem mistura, rum envelhecido e mezcal. A popularidade dos coquetéis à base de rum vem impulsionando o crescimento e a premiumização neste segmento de destilados, com a Pesquisa Mundial de Embaixadores da Marca Bacardi de 2022 revelando que 32% dos barmen esperam ver um aumento da premiumização em tipos de rum envelhecidos no próximo ano.



Coquetéis conscientes. À medida que o movimento de consumo consciente amadurece, os consumidores esperam valores semelhantes das marcas com as quais interagem, incentivando movimentos contínuos direcionados à sustentabilidade e à formação de comunidades dentro do setor. A nível mundial, mais da metade dos entrevistados afirmou que as embalagens recicláveis eram cruciais para suas considerações de licores e destilados.



Esta mentalidade também se expande ao consumo de álcool, com o surgimento de uma nova categoria de consumidores de bebidas NoLo (sem e com baixo teor alcoólico). Aqueles que gostam de bebidas NoLo no lugar de alta intensidade em certas ocasiões, ou até na mesma noite, continuarão crescendo em número. O interesse em NoLo também irá se expandir em novos mercados fora do Reino Unido e dos EUA, com 57% dos entrevistados de todo o mundo declarando que irão participar do Dry January e/ou do Sober October em 2023.

Baixe todo o Relatório de Tendências de Coquetéis da Bacardi de 2023 e o Infográfico.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, produz e comercializa destilados e vinhos reconhecidos internacionalmente. O portfólio de marcas Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, uísque escocês mesclado DEWAR’S®, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e espumantes MARTINI®, tequila de agave 100% azul CAZADORES® bem como outras marcas líderes e emergentes, incluindo uísque escocês WILLIAM LAWSON’S®, licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 160 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente mais de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e vende suas marcas em mais de 170 países. A Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

