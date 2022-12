Cocktails circadiens, boissons savoureuses, saveurs frivoles et autres tendances façonneront la consommation de spiritueux en 2023

The latest Bacardi Cocktail Trends Report spotlights the growing interest in exciting, bold flavors, digital experiences, and new cocktail occasions, all while keeping a mindful approach.

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, publie son quatrième rapport annuel, intitulé Bacardi Cocktail Trends Report, anticipant les tendances clés de la consommation de cocktails et du secteur des spiritueux en 2023. Le rapport est créé en collaboration avec The Future Laboratory (TFL) et s'appuie sur des études externes et des enquêtes réalisées par Bacardi auprès des consommateurs et des barmans pour partager de nouvelles nuances qui auront un impact à tous les niveaux (goûts, horaires, lieux, occasions) l'année prochaine.

"À l'approche de 2023, nous voyons que les gens s'adaptent aux évolutions qui les entourent, et il incombe aux marques de trouver des moyens innovants pour captiver et émerveiller leurs audiences", déclare Brenda Fiala, vice-présidente internationale, stratégie, perspectives et analyse, Bacardi. "Avec une culture des cocktails florissante, les consommateurs cherchent l'inspiration dans de nouvelles saveurs, sensations et expériences qu'ils voient dans les bars et restaurants, et qu'ils utilisent pour optimiser la création de cocktails."

Voici les grandes tendances qui définissent comment, quoi, où et quand les consommateurs siroteront des spiritueux en 2023:

Révolution des plaisirs. Les consommateurs délaisseront les conventions au profit de nouvelles expériences. Dès lors, nous verrons l'arrivée d'ingrédients frais et amusants, et de saveurs frivoles, aussi bien à la maison que dans des lieux de consommation traditionnels et nouveaux.



Cette tendance est déjà d'actualité, comme le montre les données de l'enquête Bacardi Consumer Survey réalisée en octobre 2022, dans laquelle le daiquiri, la margarita et le bloody mary faisaient partie des cocktails les plus fréquemment commandés et créés à l'échelle mondiale. Le désir d'expérimentation voit la popularité des cocktails exploser, avec 37% des personnes interrogées mondialement buvant plus de cocktails à la maison par rapport à 2020 et plus de 30% buvant plus de cocktails que de vin et de bière.



Transformation des goûts. 2023 ouvrira une ère dans laquelle les personnes redéfiniront quand et où feront la fête et avec quels cocktails et saveurs. Le travail hybride a fait que pratiquement 40% des personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni choisissent leurs spiritueux et cocktails plus tôt dans la soirée. Cette évolution conduit à une hausse des commandes de boissons épicées, les cocktails à base de tequila et de vodka trouvant une affinité avec des saveurs plus audacieuses, avec des ingrédients comme le jalapeño et le tabasco. Les arômes amers restent encore populaires, avec plus de 30% des barmans se tournant vers des ingrédients comme le café et les amers aromatiques, et vers des ferments comme le kombucha et le kéfir, d'après l'enquête Bacardi Global Brand Ambassador Survey 2022.



En 2023, les consommateurs rechercheront des cocktails qui les transporteront vers des moments meilleurs. Une récente enquête Mintel a révélé que les consommateurs âgés de 25 à 44 ans sont plus enclins à apprécier ce qui leur rappelle le passé. Les consommateurs chercheront des cocktails et des saveurs qui les font voyager dans le temps, appréciant des produits classiques comme le martini, le negroni, le highball, et l'old fashioned, mais avec une touche rehaussée.



Expérimentation virtuelle. Le domaine numérique s'est avéré avantageux pour la technologie des boissons, fournissant des axes uniques pour découvrir, créer et apprécier. 2023 verra l'accélération renouvelée des boissons et expériences à la demande grâce à l'aspect pratique du e-commerce. Chez les répondants américains, 31% prévoient d'accroître l'utilisation des services de livraison en ligne pour recevoir des cocktails à leur domicile durant l'année prochaine.



De par leur ouverture intrinsèque, les espaces numériques ont le potentiel de créer de nouveaux axes en matière d'éducation et d'expérimentation des boissons, avec des marques avant-gardistes utilisant des stratégies de ludification pour rendre ces concepts encore plus attirants. La société d'enquêtes technologiques Gartner prédit que d'ici 2026, 25% des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers pour travailler, faire des achats, socialiser ou consommer du divertissement, et les marques de spiritueux continueront d'explorer les expériences web3 comme un moyen d'intensifier le désir auprès des consommateurs existants et d'en attirer de nouveaux.



Boissons sophistiquées. Le minimalisme émerge comme une tendance dans des lieux où l'accent est mis sur des ingrédients de qualité qui s'imposent dans des boissons plus simples. 72% des barmans disent observer une premiumisation avant tout de la tequila, suivie des single malts, du rhum vieux, et du mezcal. La popularité de cocktails à base de rhum stimule la croissance et la premiumisation sur l'ensemble de ce segment des spiritueux, avec l'enquête Bacardi Global Brand Ambassador Survey 2022 qui dévoile que 32% des barmans s'attendent à voir une premiumisation en hausse des rhums vieux durant l'année à venir.



Cocktails responsables. Alors que le mouvement des boissons responsables gagne en maturité, les consommateurs attendront des valeurs similaires de la part des marques avec lesquelles ils interagissent, encourageant des mesures continues vers la durabilité et le renforcement des communautés au sein du secteur. Au niveau mondial, plus de la moitié des répondants déclare que les emballages recyclables jouent un rôle crucial dans leurs choix de liqueur et de spiritueux.



Cet état d'esprit s'étend également à la consommation d'alcool, avec l'émergence d'une nouvelle catégorie, baptisée NoLo (sans et avec peu d'alcool). Le nombre de personnes qui apprécient les boissons NoLo au lieu de boissons pleinement alcoolisées dans certaines occasions, ou même durant la même soirée, continuera d'augmenter. L'intérêt pour le NoLo s'élargira à de nouveaux marchés en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis, avec 57% des répondants au niveau mondial déclarant qu'ils participeront au janvier sec et/ou à l'octobre sobre en 2023.

Téléchargez le rapport Bacardi Cocktail Trends Report 2023 dans son intégralité et son infographie.

