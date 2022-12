Ontop choisit de déployer la technologie AML IA de ThetaRay pour soutenir l'évolution du monde du travail

MIAMI, NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, fournisseur de technologie de surveillance des transactions alimentée par IA, annonce aujourd'hui le choix d'Ontop, une plateforme de fintech qui façonne l'avenir du monde du travail, de recourir à la solution anti-blanchiment d'argent (AML) avancée SONAR de la société pour surveiller et détecter les menaces de criminalité financière connues et inconnues.

Basée à Miami, en Floride, Ontop a été fondée en 2020 dans le but d'éliminer les complications liées aux paiements transfrontaliers destinés aux employés qui ont travaillé à distance durant la pandémie de COVID-19, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour les entreprises d'attirer des talents internationaux. Cette plateforme est déjà utilisée dans 67 pays et traite à ce jour des paiements dans le monde entier.

« Les principaux points faibles des paiements transfrontaliers sont les coûts élevés, la lenteur et le manque de transparence. La solution d'IA de nouvelle génération proposée par ThetaRay donnera à notre entreprise toute la confiance dont elle a besoin, en couvrant les typologies de crimes connues et inconnues, » a déclaré Julian Torres, directeur de la stratégie et cofondateur d'Ontop. « L'apprentissage machine nous permettra également de gagner en efficacité opérationnelle et contribuera à la satisfaction de nos clients en réduisant le nombre de faux positifs et en identifiant avec davantage de précision les cas véritablement suspects. »

« En sa qualité de leader mondial de la nouvelle économie numérique, Ontop offre de nouvelles opportunités financières aux entreprises et aux individus par le biais du travail à distance, » a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Nous sommes fiers de nous associer à cette fintech novatrice qui contribue à supprimer les obstacles rencontrés dans le domaine financier. La technologie d'IA donnera à Ontop la capacité de traiter les transferts de salaires sans heurt ni lenteur, de satisfaire à l'ensemble des exigences réglementaires en matière de conformité, et de gagner la confiance de ses partenaires commerciaux. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme d’IA exclusive, l’intuition de l’intelligence artificielle, qui remplace les préjugés humains, donnant au système le pouvoir de reconnaître les anomalies et de trouver des inconnues en dehors du comportement normal, y compris des typologies complètement nouvelles. Il permet aux sociétés fintech et aux banques de mettre en œuvre une approche basée sur les risques pour identifier efficacement les activités véritablement suspectes et créer une image complète des identités des clients, y compris à travers des voies de transaction transfrontalières complexes. Cela permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d’argent connues et inconnues et de réduire jusqu’à 99 % les faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

À propos d'Ontop

Ontop aide les entreprises à recruter leurs télétravailleurs internationaux dans le respect des exigences légales et de les rémunérer facilement. La société propose une solution qui permet aux entreprises de rationaliser leur processus de recrutement à distance, leur mise en conformité et leur service de paie international, en quelques minutes. Pour plus d'informations, consultez le site getontop.com.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. Les institutions financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des taux de faux positifs et de détection sans égal de ThetaRay.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.thetaray.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.