Ontop implementará a tecnologia de prevenção à lavagem de dinheiro alimentada por IA da ThetaRay para permitir o futuro do trabalho

MIAMI e NEW YORK (EUA) e TEL AVIV (Israel)--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, uma empresa com liderança em tecnologia de monitoramento de transações alimentadas por IA, anunciou hoje que a Ontop, uma plataforma de fintech que está moldando o futuro do trabalho, selecionou a solução avançada SONAR de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sua sigla em inglês) da ThetaRay para monitorar e detectar ameaças de crimes financeiros conhecidos e desconhecidos.

Com sede em Miami (EUA), a Ontop foi fundada em 2020 – durante a pandemia da COVID-19 – para resolver as complicações com pagamentos transfronteiriços para trabalhadores remotos, além de abrir novas oportunidades para as empresas explorarem o talento global. A plataforma já é utilizada em 67 países e atualmente está processando pagamentos no mundo inteiro.

“Os grandes pontos fracos nos pagamentos transfronteiriços são os altos custos e a falta de velocidade e transparência. A solução de IA [inteligência artificial] da próxima geração da ThetaRay dará confiança aos nossos negócios, cobrindo tipologias conhecidas e desconhecidas de crimes”, disse Julian Torres, diretor de Estratégia e cofundador da Ontop. “O aprendizado de máquina também fornecerá eficiência operacional e ajudará a satisfação do cliente, reduzindo os falsos positivos e identificando com mais precisão casos verdadeiramente suspeitos.”

“A Ontop é uma empresa líder mundial na nova economia digital e está criando oportunidades financeiras para empresas e pessoas por meio do trabalho remoto”, afirmou Mark Gazit, CEO da ThetaRay. “É um orgulho fazer parceria com uma fintech inovadora que está ajudando a remover barreiras no mundo financeiro. A tecnologia de IA da ThetaRay dará à Ontop a capacidade de processar os pagamentos de salários de forma suave e rápida, atender a quaisquer requisitos de conformidade regulatória e conquistar a confiança dos parceiros de negócios.”

A solução SONAR premiada da ThetaRay é baseada em uma forma patenteada de IA – intuição de inteligência artificial –, que substitui o viés humano, dando ao sistema o poder de reconhecer anomalias e encontrar incógnitas fora do comportamento normal, incluindo tipologias completamente novas. Ele permite que fintechs e bancos implementem uma abordagem baseada no risco para identificar efetivamente atividades verdadeiramente suspeitas e criar uma imagem completa das identidades dos clientes, inclusive a partir de complexas rotas de transações transfronteiriças. Isso permite a rápida descoberta de ameaças conhecidas e desconhecidas de lavagem de dinheiro e redução de até 99% em falsos positivos em comparação com soluções baseadas em regras.

Sobre a Ontop

A Ontop ajuda as empresas a contratar seus trabalhadores remotos internacionais de forma legal e pagá-los facilmente. Com sua solução, ela oferece às empresas otimizar os serviços de contratação remota, conformidade e folha de pagamento internacionais em questão de minutos. Para mais informações, acesse getontop.com.

Sobre a ThetaRay

A solução de monitoramento de transações SONAR alimentada por IA da ThetaRay, com base na “intuição de inteligência artificial”, permite que bancos e fintechs expandam suas oportunidades de negócios e aumentem as receitas por meio de pagamentos transfronteiriços seguros e confiáveis. A solução inovadora também melhora a satisfação do cliente, reduz os custos de conformidade e aumenta a cobertura de riscos. As organizações financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito das baixas taxas de falsos positivos e altas taxas de detecção da ThetaRay.

Para mais informações, acesse www.thetaray.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.