RJ Cyler, Benedict Cumberbatch, James McAvoy, Anna Diop, David Oyelowo, Alfre Woodard e Marianne Jean-Baptiste si uniscono a LaKeith Stanfield e Omar Sy nel film di Legendary Pictures The Book of Clarence

BURBANK, California--(BUSINESS WIRE)--Sono iniziate in Italia le riprese di The Book of Clarence, un film di Legendary Pictures ambientato in epoca biblica scritto, diretto, prodotto e composto dal pluripremiato Jeymes Samuel, vincitore del premio BAFTA (The Harder They Fall).

In quesa produzione cinematografica epocale Samuel tornerà a dirigere il candidato agli Academy Award® LaKeith Stanfield (Atlanta, The Harder They Fall, Judas and the Black Messiah e la commedia Disney Haunted Mansion) nel ruolo del protagonista, nonché Omar Sy (Quasi amici - Intouchables, Lupin), RJ Cyler (Rap Sh!t, Freedom’s Path, The Harder They Fall, Emergency), il vincitore del premio BAFTA e candidato all'Oscar® Benedict Cumberbatch (i film del Doctor Strange, Il poter del cane), il vincitore del premio BAFTA James McAvoy (It - Capitolo Due, i film degli X-Men), Anna Diop (Noi, Nanny), Teyana Taylor (Coming 2 America - Il principe cerca figlio), il candidato al premio BAFTA David Oyelowo (Selma - La strada per la libertà, Nightingale), la candidata ai premi Oscar® e BAFTA Alfre Woodard (12 anni schiavo, Clemency), la candidata al premio Oscar® Marianne Jean-Baptiste (Surface, Segreti e bugie). Tra gli altri attori si annoverano Caleb McLaughlin (Stranger Things), Babs Olusanmokun (Dune), Eric Kofi-Abrefa (Jurassic World - Il regno distrutto), Nicholas Pinnock (For Life, Marcella), il vincitore del premio BAFTA Micheal Ward (Empire of Light), Chase Dillon (The Harder They Fall), Tom Glynn-Carney (Dunkirk, House of the Dragon) e Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Endgame).

The Book of Clarence, che trae ispirazione dai grandi classici hollywoodiani ambientati in epoca biblica, narra la storia di Clarence, sventurato abitante di Gerusalemme che, nel tentativo di sfruttare la crescente fama e influenza del Messia per il proprio tornaconto, si imbarca incautamente in un'avventura che lo porterà ad approfondire il concetto di fede, indirizzandolo verso un percorso personale alquanto inatteso.

The Book of Clarence sarà diretto da Samuel sulla base della sceneggiatura originale del regista stesso, che sarà anche produttore del film assieme a James Lassiter (The Harder They Fall), Tendo Nagenda (Mulan) e Shawn "Jay-Z" Carter (The Harder They Fall, Il grande Gatsby). Garrett Grant sarà il produttore esecutivo del lungometraggio.

Dietro le quinte Samuel collabora con il direttore della fotografia Rob Hardy (Mission Impossible - Fallout, Ex Machina) e la costumista Antoinette Messam (The Harder They Fall), mentre Peter Walpole (Matrix Resurrections) supervisionerà le scenografie e il candidato all'Oscar Tom Eagles (Jojo Rabbit) si occuperà del montaggio. Gli effetti visivi del film saranno curati da Adam Azmy (L'uomo d'acciaio, Avatar), in collaborazione con Stefano Corridori (Blade Runner 2049), supervisore degli effetti visivi. Jeymes Samuel comporrà le musiche del film.

Sono in corso le riprese di The Book of Clarence in situ a Matera e Roma. L'uscita nei cinema del filma sarà curata da Sony Pictures nell'ambito di un nuovo accordo siglato con Legendary.

