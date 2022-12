DBRS Morningstar - RMBS : l'utilisation de garanties de tiers dans les prêts au logement français

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Ce commentaire couvre une fonctionnalité spécifique du marché français des prêts au logement, l'utilisation de garanties de tiers, ainsi que des considérations de crédit pour ces prêts, que DBRS Morningstar prend en compte durant la notation d'opérations de titres adossés à des hypothèques résidentielles (RMBS) et d'obligations sécurisées en France.

Points saillants:

-- Les garanties de tiers pour les prêts au logement représentent la forme la plus commune d'achat immobilier en France. Elles apportent des avantages aussi bien pour le prêteur que pour l'emprunteur, comme des perspectives accrues de recouvrement pour le prêteur et un accès à un produit de prêt au logement attractif pour l'emprunteur.

-- Les fournisseurs de telles garanties peuvent être des établissements de crédit ou d'assurance. Chez les premiers, Crédit Logement est le principal fournisseur du marché, alors que chez les assureurs, la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se démarquent.

-- DBRS Morningstar a analysé des portefeuilles qui bénéficient de garanties de tiers. Sur la base du mécanisme et de la configuration opérationnelle de ces régimes, ainsi que de données de performance, DBRS Morningstar indique que ces portefeuilles ont un effet de crédit positif pour les transactions de titrisation dans une majorité des cas.

"Au moment d'analyser les données de performance fournies dans les transactions RMBS, comme les données de défaut cumulatif, DBRS Morningstar observe que les prêts garantis par des tiers, comme Crédit Logement ou la CAMCA, présentent une meilleure performance sur toute la durée du prêt comparé aux prêts au logement avec une hypothèque. Sur une base moyenne pondérée, le taux de défaut cumulatif sur une période de deux ans pour un prêt au logement est environ de 40 points de base plus élevé", déclare André Soutinho, analyste principal, RMBS et obligations sécurisées en Europe, DBRS Morningstar.

Retrouvez le rapport dans son intégralité en cliquant ici : https://www.dbrsmorningstar.com/research/406032/rmbs-the-use-of-third-party-guarantees-in-french-home-loans

