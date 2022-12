AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Chubb Seguros Panamá S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A++ (Superior) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “aa+ (Superior) de Chubb Seguros Panamá (Chubb Panamá) (Panamá). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Chubb Panamá como subsidiaria del Grupo Chubb U.S. de Compañías de Seguros (Chubb U.S. Group), que en forma consolidada tiene una solidez de balance que AM Best evalúa en el nivel más fuerte, así como también su muy fuerte desempeño operativo, perfil de negocio favorable y apropiada gestión del riesgo empresarial (ERM). Las calificaciones también reflejan la integración de la empresa y el apoyo de su grupo, lo que brinda sinergias y eficiencias operativas a la filial de Panamá.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que Chubb U.S. Group mantendrá el nivel más fuerte de capitalización ajustada al riesgo, según lo medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR), mientras continúa demostrando resultados operativos muy fuertes impulsados ​​por el consistente desempeño de suscripción sólido del grupo. Las perspectivas estables reflejan aún más la expectativa de AM Best de que la matriz final, Chubb Limited, seguirá teniendo un impacto neutral en las calificaciones de los miembros del grupo. Además, la empresa se beneficia de estar integrada en el grupo, ganando apalancamiento operativo a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de ERM. Históricamente, el grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Panamá a través de inyecciones de capital para financiar oportunidades de crecimiento.

Chubb Panamá inició operaciones en 2008 como ACE Seguros S.A., y continuó con esa marca hasta 2016 cuando su nombre fue cambiado a Chubb Seguros Panamá S.A. La compañía suscribe principalmente negocios de no vida y reaseguros, cubriendo exposiciones en todo Panamá y América Central. En 2021, property se situó como la principal línea de negocio de la compañía, generando el 28.8% de su prima neta emitida. Chubb Panamá ha demostrado una suscripción disciplinada y una sólida rentabilidad, como se refleja en un índice de retorno sobre el capital de 5.0 % y su contribución a la expansión de la base de capital de la compañía a una tasa de crecimiento anual compuesto de 10.2 % en 2021.

Si hay acciones de calificación positivas en las principales subsidiarias operativas de Chubb U.S. Group, las calificaciones de Chubb Panamá probablemente se muevan en conjunto, a menos que cambie la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de la compañía para el grupo. Asimismo, si existen acciones de calificación negativas sobre las principales subsidiarias operativas de Chubb U.S. Group, afectadas por un deterioro en la capitalización ajustada por riesgo del grupo a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales, deterioro sostenido en suscripción o desempeño operativo o un debilitamiento del perfil crediticio general de Chubb Ltd., las calificaciones de Chubb Panamá reflejarían esas mismas acciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

