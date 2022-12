RevBio procède au lancement d'une expérience pour son biomatériau régénératif sur la Station spatiale internationale

Mission Patch for the RevBio and Intini Lab teams. The team is sending 40 mice to the ISS, each with a bone defect in their calvarial bone. Defects are of two sizes, each will contain one of three treatments: untreated, filled with TETRANITE® bone compound, or INFUSE®—a bone graft product from another company that is currently on the market. Microgravity has been shown to cause bone loss at an accelerated rate—making ISS an ideal laboratory to study osteoporosis and test therapeutics.

During preliminary experiments, RevBio was able to show through cell culture experiments that the optimized formulation of TETRANITE stimulated the rRNA gene expression of human pre-osteoblast “bone forming” cells.

The RevBio Team collaborated with Dr. Intini (center) and his research team at the University of Pittsburgh’s Intini Lab to surgically prepare test subject mice for the critical experiment which seeks to benefit patients and astronauts alike.

RevBio, Inc., announced that an experiment to study TETRANITE®, the company’s regenerative bone adhesive biomaterial, has successfully been initiated onboard the International Space Station (ISS). On Saturday, November 26, 2022, the study materials were launched to the space station on SpaceX’s 26th Commercial Resupply Services (SpaceX CRS-26) mission, sponsored by the ISS National Laboratory. This in vivo research, which will be conducted over the next two months on the ISS, will examine the biomaterial’s ability to regenerate bone when used in a microgravity environment where bone growing conditions and the ability to regenerate new bone tissue is significantly compromised.

RevBio Launches an Experiment for its Regenerative Biomaterial on the International Space Station. This Experiment will Examine TETRANITE’S Ability to Regenerate Bone under the Condition of Microgravity which Simulates Osteoporosis.

KENNEDY SPACE CENTER, Floride--(BUSINESS WIRE)--RevBio, Inc. a annoncé qu'une expérience visant à observer Tetranite®, le biomatériau adhésif osseux régénérateur de la société, a été lancée avec succès à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Le samedi 26 novembre 2022, les matériaux d'étude ont été lancés vers la station spatiale lors de la 26e mission Commercial Resupply Services (SpaceX CRS-26) de SpaceX parrainée par le laboratoire national de l'ISS. Cette étude in vivo, qui sera menée au cours des deux prochains mois sur l'ISS, examinera la capacité du biomatériau à régénérer les os lorsqu'il est utilisé dans un environnement de microgravité où les conditions de croissance des os et la capacité à régénérer de nouveaux tissus osseux sont considérablement compromises.

Brian Hess, co-inventeur du matériau et PDG de RevBio, a affirmé : « Cette expérience unique en son genre montrera tout le potentiel de cette technologie révolutionnaire. Les résultats vont à la fois valider et motiver nos efforts de recherche continus pour commercialiser des produits dans plusieurs indications visant à révolutionner les options de traitement pour les patients atteints d'ostéoporose qui souffrent de fractures débilitantes et ont un mauvais pronostic de guérison. »

Giuseppe Intini, DDS, PhD, professeur associé de parodontie et de dentisterie préventive à l'Université de Pittsburgh, et membre du corps enseignant du McGowan Institute for Regenerative Medicine, a conçu l'expérience et en supervisera l'exécution. Il est secondé par le personnel de son laboratoire, notamment Roberta Di Carlo, PhD, une associée postdoctorale qui a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de RevBio, ainsi que par le personnel de l'ISSNL, RevBio et le partenaire de mise en œuvre du laboratoire national de l'ISS, Leidos Innovations Corporation.

Cette recherche est le fruit d'une expérience in vitro antérieure que la société a menée sur l'ISS et qui mesurait la biocompatibilité et la prolifération des cellules ostéoblastes en présence de Tetranite. Les cellules ostéoblastes sont responsables de la production de nouveaux os dans le corps. Lorsque l'entreprise a participé au programme d'accélération des start-ups MassChallenge, elle a reçu une subvention pour ce projet initial dans le cadre du Technology in Space Prize, financé par Boeing et le Center for the Advancement of Science in Space, Inc. (CASIS), qui gère le laboratoire national de l'ISS. Dans cette nouvelle expérience in vivo, le processus de guérison osseuse sera examiné chez des rongeurs vivants à l'aide d'un modèle de défaut calvarial. Une expérience parallèle sera menée sur Terre pour examiner les différences entre la guérison dans des conditions normales et ostéoporotiques induites par l'environnement de microgravité de l'espace. D'ici le début de l'année 2023, d'autres missions de réapprovisionnement de l'ISS devraient avoir ramené tous les échantillons expérimentaux sur Terre où des analyses de tomographie commutée, d'histologie tissulaire et d'expression génétique seront effectuées pour évaluer la régénération osseuse. Le Dr Intini et RevBio devraient publier les résultats complets de l'expérience d'ici la fin de l'année prochaine.

Cette recherche influencera directement les efforts de commercialisation de RevBio dans le développement d'une série de produits destinés à traiter les fractures et les défauts osseux. Parallèlement au financement de ces expériences spatiales, RevBio a reçu des subventions considérables du National Institute on Aging (2R44AG060881, 1R43AG079741), du National Institute of Neurological Disorders and Stroke (1R44NS115386), ainsi qu'une sous-allocation du Michigan-Pittsburgh-Wyss Regenerative Medicine Resource Center, financée par le National Institute of Dental and Craniofacial Research (U24-DE029462).

À propos de RevBio, Inc.

RevBio, Inc. est une société de dispositifs médicaux en phase clinique engagée dans le développement et la commercialisation d'un biomatériau adhésif osseux synthétique, injectable, autodurcissant et ostéoconducteur breveté appelé Tetranite®. La société développe initialement cette technologie pour une utilisation sur les marchés dentaire, crânien et orthopédique au sens large, ainsi que pour des applications sur le marché de la santé animale. La technologie Tetranite de RevBio n'est pas encore approuvée pour une utilisation commerciale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.