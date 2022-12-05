非洲碳貿易組織將透過Carbon Trade eXchange (CTX)推動爆發式成長

奈及利亞阿布加、倫敦和澳洲布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Carbon Trade Exchange Limited (CTX)和Global Environment Markets (GEM)已與Ecologistics Integrated Services Limited (Ecologistics)簽署泛非洲大使協定。

該協議是在埃及舉行的聯合國氣候變遷大會第27次締約方會議(COP27)上簽署的，旨在因應非洲在參與支持碳市場方面的龐大需求。

CTX、GEM和Ecologistics將密切合作，努力擴大GEM的國家碳元登記處，以支持非洲碳市場、ITMO和自願市場的發展，並透過與CTX的電子介面產生可用於全球交易的碳信用。

GEM的「著眼於地球未來的科技基礎設施」(Technology Infrastructure for the Future of our Planet)將為簽署《巴黎協定》的各國政府提供機會，支持其在第6條下的承諾和貿易信貸。

Ecologistics是一流的全球氣候變遷投資和永續發展公司，總部位於奈及利亞阿布加。該公司也是奈及利亞氣候變遷投資論壇(NCCIF)和非洲氣候變遷投資論壇(ACCIF)的召集人。

GEM針對環境商品市場發放註冊軟體解決方案和交易交換技術的許可證。此外，它還是世界銀行認可的供應商。

GEM也是Gold Standard和UNFCCC的策略性合作夥伴，擁有Carbon Trade eXchange (CTX)的所有全球授權智慧財產權和內建的「元註冊」技術，該交易所可針對全球同時容納和交易多達八種不同的信用標準，支援全年全天候交易。

GEM執行長Wayne Sharpe表示：「我們非常高興能與Ecologistics合作，為非洲參與碳市場做出開創性的貢獻。」

Ecologistics總裁兼執行長Paul Abolo博士補充道：「這項大使協議對Ecologistics及其合作夥伴和附屬機構來說是重大的責任，要求我們協調所有利害關係者，確保非洲在全球碳市場中有足夠的代表性，這一點至關重要。」

Ecologies、GEM和CTX之間的這一策略性大使協定不僅將促進非洲的經濟發展，還將遏制溫室氣體排放。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。