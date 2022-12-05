非洲碳贸易组织将通过Carbon Trade eXchange (CTX)实现爆发式增长

尼日利亚阿布贾、伦敦和澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Trade Exchange Limited (CTX)和Global Environment Markets (GEM)与Ecologistics Integrated Services Limited (Ecologistics)日前签署了泛非洲大使协议。

该协议是在埃及举行的联合国气候变化大会第27次缔约方会议(COP27)上签署的，旨在满足非洲在参与支持碳市场方面的巨大需求。

CTX、GEM和Ecologistics将密切合作，努力扩大GEM的国家碳元登记处，以支持非洲碳市场、ITMO和自愿市场的发展，并通过与CTX的电子接口产生可用于全球交易的碳信用。

GEM的“着眼于地球未来的技术基础设施”(Technology Infrastructure for the Future of our Planet)将为签署《巴黎协定》的各国政府提供机会，支持其在第6条下的承诺和贸易信贷。

Ecologistics是一家领先的全球气候变化投资和可持续发展公司，总部位于尼日利亚阿布贾。该公司也是尼日利亚气候变化投资论坛(NCCIF)和非洲气候变化投资论坛(ACCIF)的召集人。

GEM针对环境商品市场发放注册软件解决方案和交易交换技术的许可证。此外，它还是世界银行认可的供应商。

GEM也是Gold Standard和UNFCCC的战略合作伙伴，拥有Carbon Trade eXchange (CTX)的所有全球许可知识产权和内置的“元注册”技术，该交易所可面向全球同时容纳和交易多达八种不同的信用标准，支持全年全天候交易。

GEM首席执行官Wayne Sharpe表示：“我们非常高兴能与Ecologistics合作，为非洲参与碳市场做出开创性的贡献。”

Ecologistics总裁兼首席执行官Paul Abolo博士补充道：“这项大使协议对Ecologistics及其合作伙伴和附属机构来说是一项巨大的责任，要求我们协调所有利益相关方，确保非洲在全球碳市场中有足够的代表性，这一点至关重要。”

Ecologies、GEM和CTX之间的这一战略性大使协议不仅将加速非洲的经济发展，还将遏制温室气体排放。

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