Precisely utilise AWS pour moderniser les mainframes et permettre un accès en temps réel aux données

BURLINGTON, Etats-Unis--(BUSINESS WIRE)--Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, vient d’annoncer sa collaboration avec AWS Mainframe Modernization d’Amazon Web Services (AWS). Cette intégration permet une réplication en temps réel des données de mainframes vers AWS à l’aide de Precisely Connect. Les clients peuvent ainsi effectuer la migration de leurs données de manière sécurisée et efficace, mais aussi accéder aux données de leurs mainframes via AWS pour des analyses statistiques plus poussées.

La combinaison de ces technologies offre une solution qui permet aux clients de moderniser leurs mainframes et de répliquer les données qu’ils contiennent sur AWS sans interruption de service. Les clients ont ainsi la possibilité de créer des pipelines de données résilients et performants qui connectent leurs bases de données centrales aux services AWS tels qu’Amazon RDS (Amazon Relational Database Service), Amazon Aurora, Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service), Amazon EMR, Amazon MSK (Amazon Managed Streaming for Apache Kafka), Amazon Redshift, Snowflake on AWS, etc. Désormais en mesure de transmettre plus rapidement les données de leurs mainframes à AWS, les entreprises peuvent mener à bien leurs projets de migration de mainframes en tenant leurs délais et leurs budgets, tout en prolongeant la durée de vie de ces systèmes centraux essentiels qui représentent d’importants investissements. Cette solution d’intégration fonctionne au sein de l’architecture existante d’une entreprise, ce qui permet aux équipes de mettre en place des solutions pérennes et de bénéficier d’une grande flexibilité lors de l’arrivée de nouvelles applications et de nouveaux cas d’utilisation.

AAA Life Insurance fait partie des entreprises d’ores et déjà convaincues de l’intérêt de cette solution :

« Nos clients comptent sur nous pour assurer la protection financière de leurs proches. Avec plus de 1 500 000 polices actives, il nous est indispensable de pouvoir accéder en temps réel à des données fiables qui proviennent de sources multiples, dont des systèmes mainframes, notoirement difficiles à intégrer de façon efficace, explique Steven Hinzmann, responsable du développement des applications chez AAA Life Insurance. Precisely Connect nous permet d’accéder rapidement et facilement à un vaste historique de données associées aux entreprises comme à leurs clients, qui sont ensuite répliquées dans l’environnement AWS où elles peuvent être exploitées pour des analyses statistiques avancées. La combinaison de l’expertise de Precisely dans le traitement des données de mainframes avec la plateforme cloud d’AWS a été particulièrement efficace pour nous permettre d’innover et de proposer la meilleure expérience client possible. »

« Les données sont le moteur de l’économie numérique et les pipelines qui les transportent sont essentiels à l’infrastructure informatique d’une entreprise, observe Eric Yau, Chief Operating Officer chez Precisely. Avec AWS, nous pouvons aider nos clients à maximiser la valeur de leurs données et de leurs investissements en libérant le véritable potentiel de ces données, en particulier lorsqu’elles peuvent être exploitées via AWS pour des analyses statistiques avancées. »

« AWS et Precisely donnent à nos clients les moyens de développer la confiance associée à leurs données, explique Bill Platt, directeur général des services de migration chez AWS. En intégrant les données de systèmes mainframes complexes directement sur AWS, les clients peuvent compter sur ces données pour réaliser des analyses fiables et retirer une valeur maximale des investissements réalisés au niveau de leur infrastructure. »

Pour en savoir plus sur le travail entre Precisely et AWS, cliquez ici, ou rencontrez Precisely au salon AWS re:Invent pour discuter avec son équipe d’experts en intégrité des données.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l’intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d’intégration, de qualité, de gouvernance et d’enrichissement des données, ainsi que d’exploitation de la localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.