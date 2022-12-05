Sermo調查發現，全科醫生接受PrEP藥物教育可提高此類藥物在病患中的採用率

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界愛滋病日到來之際，醫生優先的線上社群和全球醫療保健機構洞察力領導者Sermo公佈新的調查。調查發現，46%的全科醫生（包括初級保健醫生、婦產科醫生和兒科醫生）認為自己對目前批准的愛滋病暴露前預防性投藥(PrEP)藥物選項缺乏瞭解，無法為病患開處方。而98%的傳染病專科醫生認為自己對PrEP藥物有足夠的瞭解，這表示非傳染病專科醫生需要接受業界利害關係者的進一步教育。這是蘊含機會的重要領域，因為PrEP的潛在病患常常向初級保健醫生求醫問藥，而不是去找傳染病專科醫生。

26%的受訪醫生表示，PrEP的費用一直是美國病患拒絕治療的驅動因素。然而在大多數情況下，病患的私人保險對PrEP完全給付，這凸顯出另一個透過病患支援和財政援助計畫進一步教育病患和藥物提供者的機會。儘管私人保險承保範圍涵蓋PrEP，但26歲及以下的年輕成年人在獲取PrEP時仍面臨保險障礙。23%的受訪醫生表示，病患想要使用父母的保險獲得PrEP但又不想讓父母知道時，他們不知道利用何種資源來幫助病患。在受訪的傳染病專科醫生中，這一數字下降到16%，表示病患支援和財政援助計畫需要擴大觸及面，以協助這類病患群體。

對成本的顧慮是病患拒絕接受PrEP的驅動因素，歐洲病患對用藥成本的擔憂比美國病患者要低。比較全球各國醫生的感受，成本是病患拒絕接受PrEP治療的首要原因，而在歐盟五國則是第三大原因。世界上其他地區的情況與美國類似，即成本是病患拒絕PrEP的主要原因。在歐洲，醫生報告說病患拒絕PrEP治療的首要原因是計畫採取其他預防措施(27%)，其次是恥辱感(24%)，然後是費用(20%)。

PrEP的普及還面臨成本和教育之外的諸多挑戰：

傳染病專科醫生、Sermo醫療顧問委員會成員Claudia Martorell博士表示：「愛滋病毒是100%可以預防的。教育病患和藥物提供者對於促進預防愛滋病毒/愛滋病流行工作的進展至關重要。教育、改善保險承保範圍、提高用藥意識、為高危險族群提供更好的服務，以及減少對愛滋病毒感染的恥辱感，都可輔助我們有更好的作為以結束這一流行病。」

成本和依從性阻礙愛滋病患者獲得成功的治療方案：

與對PrEP費用的顧慮類似，在向病患推薦愛滋病毒藥物時，可負擔性是醫生最重視的關鍵治療屬性(17%)，其次是較少的副作用(15%)，以及每天服藥次數少(13%)。此外，醫生們報告說，依從性是愛滋病治療的另一個關鍵障礙，超過一半(56%)的醫生報告說，他們正在治療的愛滋病患者很難遵循嚴格的服藥依從性計畫。愛滋病患者對長效注射藥物的興趣可能很高，因為48%的受訪醫生報告說，病患未能堅持治療計畫的首要原因是忘記服藥。多重抗藥性愛滋病毒也是醫生們非常關注的問題，近一半(43%)的醫生表示他們治療的病患存在這些問題。

這項調查是Sermo正在進行的動態調查中的一部分。調查對象包含全球600多名醫生。他們在2022年11月2日至14日期間接受調查。如欲瞭解此次調查的更多結果，請造訪：app.sermo.com/barometer。

關於Sermo：

Sermo將醫生的經驗、專長和觀察轉變為全球醫療界可實施的見解。公司與150個國家中的130多萬名HCP保持聯繫，為醫生提供社群平臺和獨特的社群，能夠促進富有成效的同儕合作和討論，以解決對醫生和病患來說非常重要的問題。Sermo透過一套專有科技為醫生提供隨選存取服務，以提供有利於製藥、醫療保健合作夥伴和整個醫療界的商業情報。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.sermo.com。

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