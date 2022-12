Pesquisa da Sermo encontra oportunidade para educar médicos de cuidados gerais de saúde sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para aumentar a adoção por parte dos pacientes

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Programada para o Dia Mundial da AIDS, a Sermo, uma comunidade on-line voltada para os médicos e líder em percepções globais dos profissionais de saúde, divulgou uma nova pesquisa e constatou que 46% dos médicos de cuidados gerais de saúde, incluindo clínicos gerais (ou médicos de cuidados primários), obstetras e pediatras, relataram que sentem que não têm conhecimento suficiente sobre as opções de medicação PrEP atualmente aprovadas para prescrever aos pacientes; ao passo que 98% dos especialistas em doenças infecciosas relataram que achavam que tinham conhecimento suficiente sobre os medicamentos PrEP, sinalizando a necessidade de educação adicional das partes interessadas do setor para especialistas em doenças não infecciosas. Uma importante área de oportunidade, já que os pacientes que provavelmente são bons candidatos à PrEP costumam ir a um clínico geral em vez de procurar um especialista em doenças infecciosas.

O custo da PrEP continua a ser um fator determinante para a decisão dos pacientes recusarem tratamento nos EUA, como relatado por 26% dos médicos que participaram da pesquisa. Entretanto, a PrEP é totalmente coberta na maioria dos casos, quando um paciente tem seguro privado, destacando outra oportunidade para educar ainda mais os pacientes e provedores por meio de programas de suporte e assistência financeira ao paciente. Apesar da cobertura de seguro privado da PrEP, jovens adultos de 26 anos ou menos enfrentam barreiras do seguro para acessar a PrEP. Vinte e três por cento dos médicos entrevistados disseram que não conhecem nenhum recurso para ajudar os pacientes com seguro de seus pais que desejam acessar a PrEP, mas não querem que seus pais descubram. Este número cai para 16% ao pesquisar apenas especialistas de doenças infecciosas, o que sugere uma área de oportunidade para um alcance mais amplo entre os programas de apoio e assistência financeira ao paciente para ajudar essa população de pacientes.

Preocupações sobre o custo ser o fator determinante para pacientes que recusam a PrEP são menores na Europa do que nos EUA. Ao comparar as experiências dos médicos, o custo foi o principal fator dos pacientes para recusar o tratamento com PrEP quando comparado ao terceiro motivo na EU5 (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido). O resto do mundo concorda com o sentimento dos EUA de que o custo é o principal motivo pelo qual os pacientes recusam a PrEP. Na Europa, os médicos relataram que o principal motivo pelo qual os pacientes recusaram o tratamento com PrEP é o planejamento de se tomar outras medidas preventivas (27%), seguido pelo estigma (24%) e depois pelo custo (20%).

A adoção da PrEP enfrenta desafios em várias frentes além do custo e da educação:

A PrEP não é uma prioridade para a maioria dos pacientes: apenas 16% dos médicos entrevistados relataram que, com frequência, os pacientes solicitavam proativamente a PrEP.

Os pacientes lutam para manter a adesão à PrEP: 70% dos médicos entrevistados relataram que, muitas vezes ou às vezes, os pacientes têm dificuldade em aderir ao esquema de ingestão de uma pílula por dia da PrEP.

A desinformação sobre como a PrEP funciona persiste, já que 49% dos médicos entrevistados relataram ter ouvido desinformação sobre o tratamento de pacientes em seus consultórios.

Quando questionados sobre a desinformação mais comum que eles ouvem em suas práticas, o que ouviram com maior frequência é que a PrEP é apenas para homens que fazem sexo com outros homens, conforme relatado por 63% dos médicos. Isto está em contradição com a realidade de que uma média de 22% dos novos diagnósticos de HIV a cada ano são de contato heterossexual.

“ O HIV é 100% evitável. A educação para provedores e pacientes é essencial para se ter um maior progresso contra a epidemia de HIV/AIDS”, disse a Dra. Claudia Martorell, uma especialista em doenças infecciosas e membro do conselho consultivo médico da Sermo. “ A educação, juntamente com uma cobertura de seguro aprimorada, maior conscientização quanto aos medicamentos, melhor acesso para populações de risco e diminuição do estigma em torno da infecção por HIV, tudo isso apoia nossa capacidade de fazer um trabalho melhor para acabar com a epidemia.”

O custo e a adesão impedem que pacientes com HIV adotem esquemas de tratamento bem-sucedidos:

Similar às preocupações sobre o custo da PrEP, a acessibilidade é o principal atributo do tratamento que é mais importante para os médicos ao recomendar uma medicação para o HIV a um paciente (17%), seguido por menos efeitos colaterais (15%) e menos medicamentos para se tomar todos os dias (13%). Além disso, os médicos relataram que a adesão é outra barreira importante ao tratamento do HIV, já que mais da metade (56%) dos médicos relatou que os pacientes com HIV/AIDS que estão tratando têm dificuldade para seguir um programa estrito de adesão à medicação. É provável que o interesse em medicamentos injetáveis de longa duração seja alto entre os pacientes com HIV, já que 48% dos médicos entrevistados relataram que o principal motivo pelo qual os pacientes não aderiram aos planos de tratamento é que simplesmente esquecem de tomar a medicação. O HIV multirresistente também é uma grande preocupação dos médicos, já que quase metade (43%) relatou tratar pacientes com esses problemas.

Esta pesquisa foi realizada como parte da pesquisa contínua do Barômetro da Sermo. A pesquisa incluiu mais de 600 médicos do mundo inteiro que foram entrevistados entre 2 e 14 de novembro de 2022. Para explorar mais descobertas, acesse app.sermo.com/barometer.

