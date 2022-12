NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Getimed op Wereldaidsdag, heeft Sermo, een arts-first online community en leider in wereldwijde HCP-inzichten, een nieuw onderzoek uitgebracht waaruit bleek dat 46% van de huisartsen, waaronder huisartsen, verloskundigen en pediatrische artsen, meldden dat ze het gevoel hebben dat ze niet genoeg kennis hebben over de momenteel goedgekeurde PrEP-medicatie-opties om ze aan patiënten voor te schrijven. Terwijl 98% van de specialisten op het gebied van infectieziekten aangaf dat ze het gevoel hadden dat ze voldoende kennis hadden over PrEP-medicatie, wat aangeeft dat er behoefte is aan verdere opleiding van belanghebbenden uit de sector voor specialisten op het gebied van niet-infectieziekten. Een belangrijk kansgebied, aangezien patiënten die waarschijnlijk goede kandidaten voor PrEP zijn, vaak naar een huisarts gaan in plaats van een specialist in infectieziekten te zoeken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.