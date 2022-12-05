Rimini Street憑藉所有的應用程式、資料庫、代管和專業服務被指定為英國G-Cloud 13架構供應商

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，公司已被指定為Crown Commercial Service (CCS)的G-Cloud 13架構供應商。憑藉G-Cloud 13，英國公共機構將能夠充分利用Rimini Street的一系列應用程式、資料庫、代管和專業服務，更好地執行、支援、保護、連接和監視其企業應用軟體，同時實現大幅節省成本，幫助改善公民服務。

Crown Commercial Service可幫助公共部門在採購普通商品和服務時獲得最大的商業價值。2021-2022年度，CCS幫助公共部門實現了相當於28億英鎊的商業利益——為世界一流的公共服務提供支援，為納稅人帶來最大價值。

Rimini Street集團副總裁兼歐洲、中東和非洲總經理Emmanuelle Hose表示：「很高興能被指定為G-Cloud 13供應商，我們已經與一些地方和中央政府機構合作，為公共部門帶來了巨大價值。我們經實務檢驗的服務和方法為客戶帶來了多重好處：不僅是大幅節省開支和由日益壯大的英國和全球工程師組成的團隊提供回應超快的服務，而且也包括將有限和寶貴資源轉型計畫的能力。面對不斷湧現的經濟挑戰，越來越多的英國公共機構希望在公共開支可能收緊時，平衡當下的IT營運成本和未來的投資需求。在這種情況下，Rimini Street能夠成為重要的策略合作夥伴。」

Rimini Street為英國公共部門開闢一條明智的轉型之路

Rimini Street已經與英國的一些地方和中央政府機構合作，其中包括肯特郡議會、諾丁漢郡議會和沃爾珊弗雷斯特議會等，幫助他們延長SAP和甲骨文應用軟體的生命週期，使他們的現有投資報酬率最大化，大幅節省成本，並享受甲骨文和SAP系統更靈敏、更穩健的服務模式。

除軟體支援服務之外，Rimini Street服務還涵蓋應用程式和資料庫服務，包括：

如需深入瞭解Rimini Street超快回應服務的完整組合，請造訪riministreet.com/solutions。

關於Crown Commercial Service

Crown Commercial Service (CCS)是英國內閣辦公廳轄下的執行機構，幫助公共部門在採購普通商品和服務時獲得最大商業價值。如需瞭解有關CCS的更多資訊，請造訪：www.crowncommercial.gov.uk。在Twitter (@gov_procurement)和LinkedIn (www.linkedin.com/company/2827044)上掌握我們的最新動態。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)公司，也是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業4,900多家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，歡迎在Twitter、Facebook和LinkedIn關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準轉換的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務經濟、營運和財務的影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對新冠疫情所採取的措施；Rimini Street營運所在地商業環境的改變，包括任何衰退經濟趨勢的影響，例如通膨、上漲的利率和匯率變化，以及影響Rimini Street及其客戶營運所在地產業的一般性財務、經濟、法規和政治環境；客戶的企業軟體管理和支援格局的變化，以及吸引和留住客戶、進一步滲透客戶群的前景和能力；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；公司作為被告的待決訴訟或任何新訴訟的不利進展和與其相關的成本；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年11月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警告性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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