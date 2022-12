NuScale Power ondertekent samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek naar schone waterstofproductie

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, LLC (NuScale) gaat samen met Shell Global Solutions (Shell) en deelnemers uit de industrie een concept ontwikkelen en beoordelen voor een economisch geoptimaliseerd Integrated Energy System (IES) voor waterstofproductie met behulp van elektriciteit en proceswarmte van een NuScale VOYGR™ energiecentrale genaamd small modular reactor (SMR). Het project " Ontwikkeling en demonstratie van een concept voor een economisch geoptimaliseerd IES" zal in twee fasen worden uitgevoerd. Andere deelnemers aan het onderzoek zijn onder meer Idaho National Laboratory, Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), Fuel Cell Energy, FPoliSolutions en GSE Solutions.

De flexibele SMR-technologie van NuScale heeft het potentieel om elektriciteitsnetten die gedomineerd worden door hernieuwbare energiebronnen in evenwicht te brengen en te stabiliseren door de productie van waterstof. Energiemarkten zorgen voor problemen met de betrouwbaarheid op momenten dat de vraag naar energie hoog is en de productie van hernieuwbare energie laag. In deze markten kan waterstof worden gebruikt als eindproduct of als opgeslagen energiebron die door een Reversible Solid Oxide Fuel Cell (RSOFC) wordt verwerkt voor de opwekking van elektriciteit.

" Waterstof is aangewezen als een route voor wereldwijde decarbonisatie en de SMR-technologie van NuScale vult dit doel aan met koolstofarme waterstofproductie", aldus John Hopkins, president en Chief Executive Officer van NuScale Power.

Een controlekamersimulator van NuScale zal worden aangepast om de dynamiek van het IES te evalueren en zal modellen bevatten voor het SOEC-systeem (Solid Oxide Electrolyse Cell) voor waterstofproductie, naast een RSOFC voor elektriciteitsproductie. Het onderzoek zal rekening houden met het aantal Power Modules™ van NuScale dat nodig is voor de SOEC-waterstofproductie en de hoeveelheid waterstof die wordt opgeslagen voor de daaropvolgende elektriciteitsproductie. Verder zullen lokale economische factoren van het UAMPS Carbon Free Power Project worden beoordeeld, zoals het effect op de Western Energy Imbalance Market, programma's voor toereikende middelen en andere nader te bepalen lokale marktfactoren.

" We zijn blij dat we deelnemen aan deze samenwerking, die in lijn is met onze inspanningen om technologieën te onderzoeken die het potentieel hebben om decarbonisatie mogelijk te maken en de energietransitie te ondersteunen", zegt Dirk Smit, Vice President Research Strategy bij Shell.

Over NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) is er klaar voor om te voldoen aan de uiteenlopende energiebehoeften van klanten over de hele wereld. Het heeft nucleaire technologie voor kleine modulaire reactoren (SMR) ontwikkeld om energie te leveren voor elektrische opwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere toepassingen voor proceswarmte. De baanbrekende NuScale Power Module™ (NPM), een kleine, veilige drukwaterreactor, kan 77 megawatt aan elektriciteit (MWe) opwekken en kan worden opgeschaald om aan de behoeften van de klant te voldoen. NuScale's uit 12 modules bestaande VOYGR™-12-energiecentrale is in staat om 924 MWe te genereren, en NuScale biedt ook de energiecentrales de VOYGR-4, bestaande uit vier modules met 308 MWe, en de VOYGR-6, bestaande uit zes modules met 462 MWe, evenals andere configuraties gebaseerd op de behoeften van de klant.

NuScale is opgericht in 2007 en heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Ore. en kantoren in Corvallis, Ore.; Rockville, Md.; Richland, Wash.; en Londen, UK. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

Toekomstgerichte verklaringen

