NuScale Power signe une entente de collaboration de recherche pour la production d'hydrogène propre

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, LLC (NuScale), Shell Global Solutions (Shell) et des participants de l'industrie développeront et évalueront un concept de système d'énergie intégré (SEI), économiquement optimisé, pour la production d'hydrogène en utilisant de l’électricité et de la chaleur industrielle provenant d’une centrale à petits réacteurs modulaires (PRM) NuScale VOYGR™. Intitulé “Development and Demonstration of a Concept for an Economically Optimized IES” (Développement et démonstration d’un concept de SEI économiquement optimisé), le projet comportera deux phases. Parmi les autres participants à la recherche figurent le Laboratoire national de l'Idaho, Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), Fuel Cell Energy, FPoliSolutions et GSE Solutions.

La technologie de PRM flexible de NuScale peut potentiellement permettre un équilibrage et une stabilisation des réseaux électriques dominés par les énergies renouvelables via la production d'hydrogène. Les marchés de l'énergie présentent des problèmes de fiabilité à des moments où la demande en énergie est élevée et où la production d’énergies renouvelables est faible. Sur ces marchés, l’hydrogène serait utilisé comme produit final ou comme source d'énergie stockée qu’il serait possible de transformer via une pile à combustible à oxyde solide réversible (PCOSR) pour la production d'électricité.

« L’hydrogène a été identifié comme un moyen pour parvenir à une décarbonisation mondiale et la technologie de PRM de NuScale complète cet objectif grâce à la production d'hydrogène à faible intensité en carbone », a déclaré John Hopkins, président et chef de la direction de NuScale Power.

Un simulateur de salle de commande NuScale sera modifié pour évaluer la dynamique du SEI et inclura des modèles pour le système de pile d'électrolyse à oxyde solide (PEOS) destiné à la production d'hydrogène, en plus d’une PCOSR pour la production d’électricité. La recherche estimera le nombre de NuScale Power Modules™ qu’il faut utiliser dans la production d'hydrogène avec une PEOS et la quantité d'hydrogène stockée pour la production d'électricité ultérieure. En outre, des facteurs économiques locaux du Carbon Free Power Project de l'UAMPS seront évalués, comme l’impact sur le Western Energy Imbalance Market, les programmes d'adéquation des ressources, ainsi que d’autres facteurs de marché locaux à définir.

« Nous sommes ravis de rejoindre cette collaboration, qui est en adéquation avec nos efforts visant à explorer des technologies susceptibles de permettre une décarbonisation et d’accompagner la transition énergétique », a affirmé Dirk Smit, vice-président de la stratégie de recherche chez Shell.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (PRM), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Fondée en 2007, NuScale a son siège social à Portland, dans l’Oregon, et dispose de bureaux à Corvallis, dans l’Oregon ; à Rockville, dans le Maryland ; à Richland, dans l'État de Washington ; et à Londres, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de NuScale Power ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des “énoncés prospectifs” au sens des dispositions de règle refuge de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que “estimer”, “planifier”, “projeter”, “prévoir”, “avoir l’intention de”, “s’attendre à”, “anticiper”, “croire”, “chercher”, “cibler”, du futur ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs, ou qui ne sont pas des descriptions de faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison d’un certain nombre de facteurs. La prudence impose de ne pas se fier inconsidérément à ces énoncés prospectifs. En raison de risques connus et inconnus, les résultats de NuScale pourraient différer sensiblement de ses attentes et projections. NuScale décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant des appréciations de NuScale à une date quelconque ultérieure à la publication de ce communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.