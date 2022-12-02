Kongo收購GTC，打造全球首屈一指的貿易融資數位化平臺

多倫多和日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GlobalTrade Corporation (GTC)今天宣佈，該公司已被總部位於瑞士的Komgo收購。Komgo和GTC將聯手為120多家跨國客戶及其11,000多家子公司提供貿易融資數位化解決方案，使他們與全球金融機構和貿易服務提供者建立聯繫。

Komgo執行長Souleïma Baddi表示：「Komgo和GTC將共同為我們的企業和銀行用戶提供廣泛的覆蓋範圍和巨大的交易量。我們將Komgo的商品專業知識與GTC的產業專業知識相結合，以鞏固數位貿易服務市場。貿易融資正在向數位型架構邁進，我們為能夠站在這一轉型的最前線而感到自豪。」

GTC董事長Jacob Katsman表示：「業界一直在等待這次整合。我們現在可以與Komgo攜手，使企業與其所有金融機構建立連繫以進行貿易融資，無論他們使用何種後臺系統。兩家公司提供的解決方案具有互補性，涵蓋了國際貿易中使用的所有支付工具，從偵測詐騙發票到信用證、銀行擔保、跟單託收的自動化和管理，並能夠與貿易融資市場整合。」

關於Komgo

Komgo是總部位於瑞士的軟體開發和科技服務公司，致力於解決貿易融資業面臨的各種難題。我們精心設計的數位解決方案正在改變內部工作流程，以及進口商、出口商、銀行和所有利害關係者之間的關係。我們的全球客戶群由業界的一流銀行和企業擁有，透過我們設在首爾、新加坡、日內瓦、倫敦、紐約和休士頓的辦事處獲得支援。

關於GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC)是企業多銀行貿易融資解決方案的開創者。公司開發旨在將貿易融資交易的所有階段數位化並連接所有交易方的生態系統，持續引領業界發展。公司最新版雲端解決方案包括建立和管理與金融機構的關係；貿易融資工具的定價、發行和建議；發行後事件；管理電子文檔和風險參與等功能。GTC認識到貿易融資與企業組織內外的其他領域緊密相連，因此支援多種介面和格式，用於與其他內部企業系統（如ERP、財務報告、現金管理和支付、用戶管理）以及用於連接銀行和物流供應商的外部平臺共享資訊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.globaltradecorp.com。

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