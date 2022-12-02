Kongo收购GTC，打造全球首屈一指的贸易融资数字化平台

多伦多和日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GlobalTrade Corporation (GTC)今天宣布，该公司已被总部位于瑞士的Komgo收购。Komgo和GTC将联手为120多家跨国客户及其11,000多家子公司提供贸易融资数字化解决方案，将他们与全球金融机构和贸易服务提供商联系起来。

Komgo首席执行官Souleïma Baddi表示：“Komgo和GTC将共同为我们的企业和银行用户提供广泛的覆盖范围和巨大的交易量。我们将Komgo的商品专业知识与GTC的行业专业知识相结合，以此巩固数字贸易服务市场。贸易融资正在向数字化框架迈进，我们为能够站在这一转型的前沿而感到自豪。”

GTC董事长Jacob Katsman表示：“业界一直在等待这次整合。我们现在可以与Komgo携手，将企业与其所有金融机构连接起来进行贸易融资，无论他们使用何种后台系统。两家公司提供的解决方案具有互补性，涵盖了国际贸易中使用的所有支付工具，从检测欺诈发票到信用证、银行担保、跟单托收的自动化和管理，并能够与贸易融资市场集成。”

关于Komgo

Komgo是一家总部位于瑞士的软件开发和技术服务公司，致力于解决贸易融资行业面临的各种难题。我们精心设计的数字解决方案正在改变内部工作流程，以及进口商、出口商、银行和所有利益相关者之间的关系。我们的全球客户群由业内领先的银行和企业拥有，通过我们设在首尔、新加坡、日内瓦、伦敦、纽约和休斯顿的办事处获得支持。

关于GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC)是企业多银行贸易融资解决方案的开创者。公司通过开发旨在将贸易融资交易的所有阶段数字化并连接所有交易方的生态系统，持续引领行业发展。公司最新版云端解决方案包括建立和管理与金融机构的关系；贸易融资工具的定价、发行和建议；发行后事件；管理电子文档和风险参与等功能。GTC认识到贸易融资与企业组织内外的其他领域紧密相连，因此支持多种接口和格式，用于与其他内部企业系统（如ERP、财务报告、现金管理和支付、用户管理）以及用于连接银行和物流供应商的外部平台共享信息。如需了解更多信息，请访问www.globaltradecorp.com。

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