Komgo acquiert GTC, créant ainsi la plus grande plateforme au monde de numérisation des activités de Trade Finance

TORONTO et GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--GlobalTrade Corporation (GTC) annonce aujourd'hui son acquisition par l’entreprise domiciliée en Suisse Komgo. Ensemble, Komgo et GTC fourniront à plus de 120 multinationales clientes et à leurs plus de 11 000 filiales, des solutions de numérisation des activités de Trade Finance, les connectant à leurs établissements bancaires et fournisseurs de services commerciaux à l'échelle mondiale.

« Ensemble, Komgo et GTC fourniront la couverture et le volume les plus larges pour nos clients entreprises et banques. Nous combinons l'expertise technologique de Komgo avec l'expertise sectorielle de GTC, consolidant ainsi le marché des services pour le commerce numérique. L’activité de Trade Finance évolue vers un fondement numérique, et nous nous félicitons d’ouvrir la voie à cette transition », déclare Souleïma Baddi, PDG de Komgo.

« Le secteur attendait cette consolidation », déclare Jacob Katsman, président du Conseil d'administration de GTC. « Conjointement avec Komgo, nous pouvons désormais connecter les entreprises à l’ensemble de leurs établissements bancaires pour les opérations de Trade Finance, quel que soit le système de back-office qu’elles utilisent. Les solutions proposées par les deux entreprises sont complémentaires et couvrent l’ensemble des instruments de paiement utilisés dans le commerce international, de la détection des factures frauduleuses à l'automatisation et à la gestion des lettres de crédit, des garanties bancaires et des encaissements documentaires, le tout intégré au marché du Trade Finance. »

À propos de Komgo

Komgo est une société de développement de logiciels et de services technologiques basée en Suisse offrant des solutions pour le secteur du Trade Finance. Ses solutions numériques élégantes permettent de redéfinir les flux de travail internes ainsi que les relations entre les importateurs, les exportateurs, les banques et l’ensemble des parties prenantes intermédiaires. La clientèle internationale de Komgo appartient aux principales banques et sociétés du secteur. Cette clientèle est supportée depuis les bureaux de l’entreprise situés à Séoul, Singapour, Genève, Londres, New York et Houston.

À propos de GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC) est une société pionnière dans le domaine des solutions de Trade Finance multibancaire pour les entreprises. L'entreprise continue de maintenir son leadership dans le secteur en développant des écosystèmes qui visent à numériser toutes les étapes d'une opération de Trade Finance et à connecter toutes les parties à l’opération. La dernière version de la solution cloud de l'entreprise comprend des fonctionnalités permettant d'établir et de gérer les relations avec les établissements bancaires, la tarification des instruments de Trade Finance, leur émission et les conseils connexes, les événements post-émission, la gestion électronique des documents et le partage des risques. Consciente que le Trade Finance est étroitement lié à d'autres domaines au sein et en dehors d'une entreprise, GTC prend en charge plusieurs interfaces et formats pour le partage des informations avec d'autres systèmes internes de l'entreprise, tels que l'ERP, le reporting financier, la gestion de trésorerie et les paiements, la gestion des utilisateurs, ainsi que des plateformes externes permettant la connexion avec les banques et les fournisseurs de logistique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.globaltradecorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.