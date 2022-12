Babyl et Novo Nordisk s'associent pour offrir une approche innovante de sensibilisation au diabète et l'accès aux soins au Rwanda

AUSTIN, Texas et KIGALI, Rwanda et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Babyl, une filiale de Babylon (NYSE: BBLN), et Novo Nordisk ont ​​annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat innovant pour contribuer à l'expansion de la sensibilisation au diabète et l'accès aux soins au Rwanda. Bénéficiant de l'expertise de Novo Nordisk et de sa mission qui consiste à conduire le changement pour vaincre le diabète, et s'appuyant sur l'infrastructure et l'expérience continues de Babyl dans la prestation de services de santé numériques à grande échelle au Rwanda, cette nouvelle initiative conjointe vise à améliorer la sensibilisation, les soins et la gestion du diabète grâce à l'engagement communautaire, au renforcement des compétences et à l'utilisation de la technologie numérique avancée de Babyl.

En offrant des consultations numériques aux patients à travers le Rwanda, le service de Babyl aidera les individus à mieux comprendre les symptômes qu'ils éprouvent ainsi qu'à aider les patients atteints de diabète confirmé à gérer leur maladie chronique en toute aise et en toute confidentialité via leur propre téléphone portable. Les patients peuvent consulter un médecin ou une infirmière et être guidés vers le niveau de soins approprié dont ils ont besoin, y compris les médicaments et l'orientation vers des tests de laboratoire.

« Nos données révèlent que de nombreuses personnes vivent avec le diabète sans le savoir et que d'autres déjà diagnostiquées ne peuvent pas accéder aux soins dont elles ont besoin, » a déclaré Vinay Ransiwal, Vice-président et Directeur général de Novo Nordisk en Afrique centrale. « Permettre un accès élargi aux soins via la plateforme numérique éprouvée de Babyl, soutenue par des spécialistes, offre une opportunité passionnante pour accroître considérablement l'accès aux soins du diabète et, par conséquent, fournir à plus de personnes atteintes de diabète les soins dont elles ont besoin. Nous sommes certains qu'ensemble, nous pouvons conduire le changement nécessaire pour vaincre le diabète en Afrique centrale. »

Pour soutenir l'initiative, Babyl déploiera un programme de formation pour les cliniciens afin de fournir numériquement des soins aux patients atteints de diabète, en s'appuyant sur l'expertise mondiale et les meilleures pratiques de Novo Nordisk. Cette capacité accrue des prestataires de santé à dépister et à gérer les cas de diabète aidera Babyl à fournir aux patients des soins efficaces et cohérents.

Babyl organisera également une campagne d'éducation sanitaire qui vise à sensibiliser davantage au diabète et à ses risques pour la santé afin d'encourager la prévention, la détection précoce et l'adhésion à la gestion de la maladie au sein de la population rwandaise au sens large.

« Le dépistage, la gestion et le suivi du diabète chez les patients constituent un défi important pour le secteur sanitaire au Rwanda, et la numérisation pourrait changer la donne, » a souligné Dr Simba Calliope, Directeur médical chez Babyl. « Nous sommes ravis d'établir ce partenariat de pointe avec Novo Nordisk, ce qui permet à Babyl de renforcer son offre aux patients et de sensibiliser au diabète. C'est un enjeu important pour le pays et une priorité au gouvernement. »

À propos de Babylon

Chez Babylon, notre mission consiste à rendre les soins sanitaires de qualité accessibles et abordables pour toute personne sur terre. Pour cela, nous sommes en cours de construire le premier service numérique intégré de soins primaires capable de gérer la santé de la population à grande échelle.

Fondée en 2013, la société restructure la façon dont les individus s’impliquent dans leurs propres soins à chaque étape du continuum des soins de santé. En passant du modèle des soins de santé réactifs vers des soins de santé proactifs à l’aide des dispositifs qu’ils possèdent déjà, nous offrons à des millions de personnes dans le monde des soins continus et toujours disponibles. Et, nous avons déjà démontré que la société est en mesure de réaliser sa mission en tirant parti de notre plateforme numérique hautement évolutive combinée avec des opérations cliniques virtuelles de haute qualité. Nous visons ainsi à fournir des soins de santé intégrés et personnalisés aux personnes de tous âges dans des environnements aussi divers que le Royaume-Uni développé ou le Rwanda en développement, dans la ville de New York ou le Missouri rural par exemple.

Aujourd'hui, nous soutenons un réseau mondial de patients dans 15 pays et opérons dans 16 langues. Rien qu'en 2021, Babylon a aidé un patient toutes les 6 secondes, offrant environ 5,2 millions de consultations et d'interactions à l'aide de l'IA. Il est important de noter que ce résultat a été obtenu grâce à un taux de rétention des utilisateurs de 93% dans notre service NHS GP at Hand et des évaluations 4 ou 5 étoiles faites par plus de 90% de nos utilisateurs dans toutes nos zones géographiques. Nous travaillons à démontrer comment notre modèle de premiers soins primaires intégrés numériques peut être appliqué pour gérer la santé de la population dans différents contextes à travers Medicare, Medicaid et les contrats de soins basés sur la valeur commerciale aux États-Unis et nos services de soins primaires au Royaume-Uni.

Babylon coopère également avec des gouvernements, des prestataires de soins de santé, des employeurs et des assureurs du monde entier pour leur fournir une nouvelle plateforme numérique que tout partenaire peut utiliser pour fournir des soins sanitaires de haute qualité à moindre coût et avec de meilleurs résultats. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique : www.babylonhealth.com.

À propos de Babyl

Babyl Rwanda est une filiale de Babylon et est le plus grand fournisseur de services de consultations médicales numériques au Rwanda depuis 2016. Babyl a signé un partenariat pour une durée de 10 ans avec le gouvernement du Rwanda au début de l'année 2020. Celui-ci vise à développer un nouveau modèle de prestation de soins de santé intégrés numériques, selon lequel tous les Rwandais peuvent accéder à des médecins et infirmières qualifiés via leur téléphone portable.

Les membres de l'Office rwandais de la sécurité sociale (RSSB) et Mutuelle de l'assurance et Britam ont accès au service. À ce jour, Babyl compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs enregistrés et effectue jusqu'à 3 500 consultations par jour.

Pour plus d'informations sur Babyl, veuillez consulter le lien suivant : https://www.babyl.rw/

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de soins de santé de premier plan, fondée en 1923 et dont le siège social est situé au Danemark. Notre mission est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité et les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour y parvenir, nous sommes à la pointe des découvertes scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et de guérir ces maladies. Novo Nordisk emploie environ 45 800 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site novonordisk.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.