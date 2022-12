Eutelsat confie à Thales Alenia Space la construction d’un nouveau satellite flexible défini par logiciel

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) a sélectionné Thales Alenia Space (Thales 67 % et Leonardo 33 %) pour la construction d'un satellite de nouvelle génération caractérisé par sa grande flexibilité et sa technologie innovante définie par logiciel (Software-Defined Satellite, SDS).

Le Flexsat (pour ‘Flexible satellite’) sera basé sur la ligne de produit novatrice Space Inspire (INstant SPace In-orbit Reconfiguration) développée par Thales Alenia Space, et pourra être reconfiguré de manière totalement transparente et ajusté instantanément en orbite afin d'offrir aux clients le meilleur niveau de service possible tout en garantissant une utilisation optimale des capacités disponibles à bord du satellite.

Ce nouveau satellite renforcera les ressources en orbite d'Eutelsat en offrant plus de 100 Gbps de capacité supplémentaire sur le continent américain pour servir les marchés en plein essor de la connectivité. Ses performances, associées à une grande flexibilité en termes de couverture, d'allocation de bande passante et de puissance, permettront de proposer aux clients B2B une qualité de service sans précédent dans les secteurs allant des services gouvernementaux au backhaul (raccordement des réseaux) d’ADVANCE, en passant par les services aux entreprises, le maritime ou encore l'aviation.

Le Flexsat permettra également de proposer des services GEO-LEO conjoints, en particulier dans les régions où la demande en connectivité est la plus forte.

La livraison du Flexsat est prévue en 2026. Les dépenses d'investissement associées à ce programme ont été prises en compte dans les prévisions de dépenses d'investissement et de cash-flow libre discrétionnaire ajusté établies en standalone par Eutelsat pour les exercices 2022-23 et 2023-24. Ces dépenses sont également intégrées dans le calcul de la trajectoire financière du projet de rapprochement entre Eutelsat et OneWeb.

Eva Berneke Directrice générale d'Eutelsat, a déclaré : « Les atouts uniques d'un Flexsat permettent d'optimiser les ressources disponibles en orbite et de reconfigurer les services pendant la durée de vie du satellite en fonction de l'application concernée ou de la région desservie. Ce nouveau satellite renforcera davantage encore la stratégie de croissance d'Eutelsat qui vise à répondre aux attentes du segment en plein essor de la Connectivité, et pourra en outre être mis au service de programmes GEO-LEO conjoints. Nous nous réjouissons de nous associer une nouvelle fois à Thales Alenia Space, et sommes fiers de compter parmi les premiers clients de la plateforme technologique innovante Space Inspire. »

« En passant commande du premier satellite de sa flotte défini par logiciel et basé sur la plateforme Space Inspire, Eutelsat réitère sa confiance en Thales Alenia Space et prolonge ainsi un partenariat de longue date qui s'est matérialisé dernièrement par les lancements d'EUTELSAT KONNECT VHTS en septembre et d'EUTELSAT 10B la semaine dernière », a ajouté Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.

Le Flexsat est le sixième satellite basé sur de la technologie Space Inspire, et le sixième satellite de télécommunications dont la construction a été confiée à Thales Alenia Space depuis le début de l'année.

A propos d’Eutelsat Communications :

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com.

À propos de Thales Alenia Space :

Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en termes d’expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 2,150 milliards d’euros en 2021 et emploie environ 8000 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

www.thalesaleniaspace.com