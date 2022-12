OROKOM et Pharmabio Développement lancent deux nouveaux parcours de formation innovants pour performer durablement en sciences de la vie.

BROMONT, Québec--(BUSINESS WIRE)--Désireux de favoriser la découverte et l’adoption de pratiques responsables adaptées aux nouvelles réalités et enjeux du marché du travail, le groupe-conseils OROKOM s’est associé à Pharmabio Développement pour créer Les Cercles d’excellence. Ce tout nouveau programme de formation et d’accompagnement financé par la Commission des partenaires du marché du travail est destiné aux membres de la haute direction, aux gestionnaires et aux professionnel·le·s du secteur des sciences de la vie.

Les deux partenaires ont profité du Cocktail 2022 des sciences de la vie et des biotechnologies pour lancer officiellement Les Cercles d’excellence en présence des deux cents personnes réunies au Cosmodôme de Laval. L’événement organisé annuellement par la Cité de la Biotech et BIOQuébec s’avérait tout indiqué pour promouvoir ces cursus de formation innovants – l’un en leadership d’impact et l’autre en management responsable –, disponibles à la fois en format présentiel et virtuel.

Centrés sur l’excellence, l’efficacité et l’audace, les parcours amèneront les participant·e·s à prendre conscience de leur potentiel d’impact tout en les outillant pour faire évoluer leurs pratiques dans une perspective de développement durable. Selon l’option choisie, huit thématiques seront abordées au niveau personnel ou organisationnel au fil des mois. Ces 24 heures de formation, cocréées avec des personnes aux expertises et aux expériences variées et complémentaires, seront associées à dix heures d’accompagnement individuel.

Les Cercles d’excellence visent à former et à outiller les acteur·rice·s du secteur des sciences de la vie pour leur permettre d’opérer rapidement des changements qui favoriseront une performance durable à l’échelle individuelle, collective et organisationnelle. En effet, la pandémie a révélé l’importance de faire évoluer nos pratiques pour nous adapter aux changements en cours, maximiser l’impact de nos actions et favoriser l’atteinte de résultats dits « responsables ». Ces parcours de formation sur mesure répondent donc à un enjeu de société en envisageant pour la première fois la performance du secteur des sciences de la vie sous l’angle de la durabilité.

Une collaboration d’OROKOM et Pharmabio Développement.

Avec l’aide financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

Les Cercles d’excellence bénéficient du soutien promotionnel de BIOQuébec, de la Cité de la Biotech, de Montréal InVivo et de Sherbrooke Innopole.

À PROPOS

Depuis 2017, le groupe-conseils OROKOM accompagne les organisations dans la découverte et l’adoption de pratiques responsables dans un objectif d’excellence et de performance durable. Son approche humaine et sur mesure le positionne comme un partenaire d’affaires et de changement reconnu pour l’expertise, la polyvalence et la sensibilité de son équipe aux objectifs et aux enjeux du développement durable. Plusieurs années d’expérience et mandats d’importance en sciences de la vie (BIOQuébec, The Coolest Hotspot, Pharmabio Développement, BioTalent Canada, CQDM, CATALIS, CQIB, etc.) ont naturellement amené OROKOM à créer Les Cercles d’excellence, un programme de formation et d’accompagnement spécifiquement conçu pour les acteur·rice·s du secteur.

Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes gouvernementaux. Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le comité sectoriel de main-d’œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique. Il se veut un lieu de concertation et de mobilisation des différent.e.s acteur.trices de l’industrie dans l’amélioration et le maintien des compétences des travailleurs du secteur.