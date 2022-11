L’un des prestataires de paiement européen les plus innovants choisit la technologie XTD de Verimatrix pour renforcer sa cybersécurité

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société norvégienne Tidypay, fournisseur de solutions de paiement flexibles pour les entreprises de toutes tailles, a choisi la technologie Extended Threat Defense (XTD) de Verimatrix pour protéger et surveiller les applications qui permettent le fonctionnement de ses solutions.

Tidypay, l'un des principaux prestataires de paiement européens, qui vise à simplifier considérablement les parcours de paiement, s'est tourné vers Verimatrix XTD pour renforcer la sécurité des applications Tidypay One, Tidypay eCom et Tidypay GO. Ces dernières sont les piliers de ses nombreuses solutions, notamment des logiciels de points de vente, de comptabilité et les dispositifs mobiles autonomes. Grâce à Verimatrix XTD, l'entreprise, ses partenaires et ses utilisateurs bénéficient d’un système de sécurité éprouvé les protégeant contre le reconditionnement d'applications, les débogueurs, la modification dynamique, les émulateurs, la rétro-ingénierie, etc.

"Verimatrix partage notre vision de l'efficacité et de la simplicité tout en nous fournissant l'expertise en cybersécurité dont dépendent nos solutions de paiement", a déclaré Morgan Sellén, CEO de Tidypay. "La technologie zéro-code facilement intégrable de Verimatrix permet une protection efficace des applications. C’est précisément ce que nous recherchons chez un partenaire de cybersécurité chargé de nous aider à surveiller en permanence la sécurité de nos solutions."

"Nous sommes heureux d'annoncer que Tidypay est l'une des nouvelles organisations à choisir Verimatrix pour répondre à ses besoins de cybersécurité afin de protéger ses revenus et de maintenir la confiance et la tranquillité d'esprit de ses utilisateurs", a déclaré Juha Högmander, vice president, cybersecurity business chez Verimatrix. "Lorsqu'elles assurent la sécurité des transactions, que ce soient des paiements individuels ou des paiements transfrontaliers, toutes les entreprises ont besoin de sécuriser les applications et les appareils pour éviter qu'ils ne servent de point d’entrée à des acteurs malveillants. Tidypay a choisi Verimatrix XTD soulignant ainsi la confiance que les entreprises innovantes placent dans nos solutions de sécurité."

Pour en savoir plus sur Verimatrix XTD, visitez le site www.verimatrix.com/fr/produits/extended-threat-defense/

About Tidypay

Tidypay est une société PSP ; certifiée dans 32 pays européens fournissant des services de paiement simplifiés. Depuis 2021, la mission de l'entreprise est d'offrir ses services PSP efficaces et uniques. Des systèmes de point de vente entièrement intégrés et des logiciels de comptabilité aux dispositifs mobiles autonomes, Tidypay a des solutions de paiement sur mesure pour répondre à vos besoins. Tidypay se spécialise également dans la technologie de paiement suffisamment flexible pour que les entreprises de toutes formes et de toutes tailles puissent accepter et traiter les paiements. Nos services vont actuellement de Tidypay One, Tidypay eCom et Tidypay GO. Tidypay a toujours été fier de ses différents partenariats et a mesuré son succès par le succès de ses clients, et nous voulons fièrement continuer en augmentant la valeur de nos deux marques. Visitez www.tidypay.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.verimatrix.com/fr.