Un bon contrat pour les Métallos chez American Airlines

TORONTO & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Les membres du Syndicat des Métallos ont voté en faveur d’une nouvelle convention collective avec American Airlines visant près de 300 travailleuses et travailleurs. Les membres de la section locale 1976 des Métallos comprennent des agentes et agents de porte et de billetterie ainsi que des agentes et agents de piste et bagagistes, à Toronto et Montréal.

Le nouveau contrat de travail prévoit des hausses salariales d’environ 12 % sur deux ans, ainsi qu'une augmentation des cotisations de l'employeur au régime de retraite, une prime à la signature et de meilleurs avantages sociaux.

«Les deux dernières années ont été ardues pour les employés de la compagnie. Ils ont connu des mises à pied et accepté un gel des salaires pour maintenir American Airlines en activité, et par la suite ils ont dû affronter un environnement de travail très compliqué et marqué par des passagers difficiles et le chaos dans les aéroports», a indiqué Marty Warren, directeur canadien des Métallos.

«Nous vivons une crise de rétention des employés dans le secteur du transport aérien. La nouvelle convention collective récompense largement les travailleuses et travailleurs actuels pour les efforts qu’ils ont déployés en ces temps problématiques, et apporte aussi des améliorations qui, nous l’espérons, permettront de mieux retenir les employés actuels et d’embaucher de nouveaux employés qualifiés», a ajouté Marty Warren.

