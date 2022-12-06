 泰雷茲與AWS合作，通過集成CipherTrust雲密鑰管理器幫助雲客戶實現數字主權

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰雷茲今天宣布推出與AWS外部密鑰庫集成的CipherTrust Cloud Key Manager (雲密鑰管理器)。外部密鑰庫是AWS 於re:Invent 2022大會上對外宣布的AWS 密鑰管理服務的一項功能。隨著監管要求的不斷增長，加強數據主權控制的呼聲日益高漲，該集成使機構在將敏感性數據遷移到AWS雲時能夠保留對其加密密鑰的控制。

AWS外部密鑰庫自創建伊始即與泰雷茲協同開發，其與CipherTrust雲密鑰管理器的結合，幫助那些期望將關鍵工作負載上雲的機構，在其數字化轉型過程中實現數字主權。

AWS密鑰管理服務部門總經理Ken Beer表示：「我們從一開始就與泰雷茲在AWS外部密鑰庫規範的開發方面進行了強有力的技術合作，部分原因是他們在開發硬件安全模塊和密鑰管理服務方面專業經驗豐富。雲計算已經成為商業運營的核心。雙方專長的相互結合，將為機構提供解決特定需求的方法，並讓企業知曉自己在此過程中獲得了業界一流的安全控制。」

根據《2022年泰雷茲雲安全研究》報告，加密是保護雲數據的首要操作。然而，只有約三分之一(29%)的受訪者表示，他們能夠完全控制雲加密數據的密鑰。在混合IT環境中，由用戶控製的加密和密鑰管理，是在現代數據驅動型世界中實施數字主權的重要保障。該數據驅動的世界受隱私合規性要求，以及監管部門或通用IT安全建議（如責任共擔模式和NIS2指令）的製約。

CipherTrust雲密鑰管理器通過利用強大的加密和數據安全方法，允許AWS外部密鑰存儲客戶能夠獨立於雲服務提供商管理其數據，並滿足這些緊迫的監管要求。這種保障措施也被稱為「持有自己的密鑰」(HYOK)，使機構能夠保持獨立於雲數據庫的密鑰所有權。

T-Systems Cloud Service 的AWS Powerhouse副總裁Heleen Herselman表示：「各國不同的數據保護法規為遷移數據到雲端的全球機構帶來了挑戰。CipherTrust雲密鑰管理器簡化了這一挑戰，確保我們在利用雲服務的所有優勢的同時保持合規性。隨著我們和其他機構越來越依賴多雲環境，借助泰雷茲解決方案變得尤為重要。」

CipherTrust雲密鑰管理器是業界領先的多雲加密密鑰生命週期管理解決方案，支持所有主流的公共雲服務提供商。隨著多雲應用的顯著增長，該解決方案支持用戶跨雲管理所有密鑰。

泰雷茲加密產品副總裁Todd Moore表示：「這是市場上首個解決AWS雲客戶主要痛點的集成，使客戶能夠利用受保護的AWS雲數據，同時在雲外保留加密密鑰。身為密鑰管理解決方案的行業領導者，我們很自豪能夠推出這一加密解決方案，讓客戶能夠保持對密鑰和使用這些密鑰的加密操作的外部控制權。CipherTrust雲密鑰管理器引領先進的數字主權技術。我們將繼續推出尖端的安全和合規功能，支持組機構的數字化轉型之旅。」

與AWS外部密鑰庫整合的泰雷茲CipherTrust雲密鑰管理器已開始對外提供。如需了解更多信息，請訪問我們的登陸頁面。

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