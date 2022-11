CapIntel établit un nouveau partenariat stratégique avec Aviso Wealth pour fournir de nouveaux outils numériques aux conseillers des coopératives de crédit

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, un chef de file des technologies financières qui améliore l'efficience des flux de travail au quotidien et l'analyse des fonds pour les conseillers financiers, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aviso Wealth Inc, l’une des plus importantes sociétés de gestion du patrimoine indépendantes du Canada, en vue d’améliorer l’expérience des membres pour ses partenaires dans les coopératives de crédit à travers le Canada.

Ce partenariat unique fournira la technologie de pointe de CapIntel aux partenaires canadiens d’Aviso Wealth dans les coopératives de crédit, aidant les conseillers financiers dans ces coopératives à offrir davantage de valeur à leurs membres. Les conseillers tireront parti de puissantes analyses instantanées pour prendre de meilleures décisions d’investissement, comparer facilement des scénarios d'investissement et articuler les renseignements sur les placements, aidant les membres à améliorer la compréhension de leurs objectifs et résultats financiers.

La plateforme intuitive de CapIntel ajoutera également de l’efficacité dans le flux de travail des conseillers en numérisant les tâches de proposition et de construction de comparaisons, tout en favorisant un engagement significatif avec les membres via des actifs et interfaces très visuels qui donnent une description claire de ce à quoi ils travaillent.

« Permettre à nos partenaires dans les coopératives de crédit d’accéder aux dernières innovations numériques est essentiel pour nos efforts constants visant à améliorer l’expérience des conseillers et des clients », a expliqué Wanda Frisk, vice-présidente directrice et responsable de la gestion de patrimoine dans les coopératives de crédit chez Aviso Wealth. « La technologie de proposition intuitive de Capintel ajoutera de l’efficacité dans le flux de travail des conseillers, tout en favorisant un engagement significatif avec les membres. »

Ce partenariat ouvrira la technologie de CapIntel aux partenaires d’Aviso dans les coopératives de crédit.

« Premier du genre pour CapIntel, ce partenariat représente une occasion extraordinaire et unique d’amener la technologie de CapIntel dans les coopératives de crédit canadiennes », a déclaré James Rockwood, PDG de CapIntel. « Avec le vaste réseau de partenaires dans les coopératives de crédit d’Aviso, notre objectif est de contribuer à améliorer davantage l’expérience de conseil moderne. La technologie de pointe de CapIntel permettra aux conseillers des coopératives de crédit de travailler de manière encore plus efficace et d’offrir une valeur exceptionnelle à leurs clients, améliorant au final la relation entre les conseillers et les membres. »

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière basée à Toronto qui ouvre la voie au développement d'applications web intuitives pour les professionnels de la finance. CapIntel s'est donné pour mission de promouvoir les finances personnelles, et une partie importante de cette mission consiste à investir pour augmenter le patrimoine. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un service optimisé à leurs clients afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs investissements et se sentent à l'aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 10 000 conseillers et trois des cinq plus grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel révolutionne l'expérience conseiller-client.

À propos d’Aviso Wealth

Aviso Wealth est l’une des plus importantes sociétés de gestion du patrimoine indépendantes du Canada. Nous sommes un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan pour le secteur financier canadien, et permettons à des centaines d'organisations institutionnelles et de vente au détail d'acquérir un avantage concurrentiel. En se connectant à notre centre flexible de produits et services intégrés, nos partenaires peuvent fournir une meilleure gestion de patrimoine à leurs clients. Notre offre complète comprend des services de courtage en investissements et d’assurance qui accompagnent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, NEI Investments, est un leader canadien des fonds et portefeuilles d'investissement responsables. Notre courtier en ligne primé, Qtrade Direct Investing™, permet aux investisseurs autonomes de constituer leur patrimoine en toute confiance. De plus, Aviso Correspondent Partners fournit des services de garde de valeurs et de courtier chargé de comptes aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en valeurs mobilières, aux sociétés d'assurance et de fiducie et aux remisiers.

Avec environ 100 milliards de dollars d’actifs sous administration et sous gestion, nous sommes une organisation ambitieuse soutenue par la force collective de nos propriétaires : les centrales provinciales de coopératives de crédit, Les Coopérateurs/CUMIS et Desjardins. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site aviso.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.