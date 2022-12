Planview retient AWS comme fournisseur de cloud public privilégié

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Planview, un chef de file mondial des solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail, annonce aujourd'hui avoir sélectionné Amazon Web Services, Inc. (AWS) en tant que fournisseur de cloud public privilégié. Planview utilise le vaste portefeuille de technologies et solutions nuagiques d'AWS pour stimuler l'efficience, la sécurité et la fiabilité nécessaires pour mettre à échelle la plateforme de solutions connectées de Planview et accélérer l'innovation pour les clients de Planview.

La portée et le caractère innovant des technologies et solutions nuagiques d'AWS permettent à Planview de saisir rapidement de nouvelles opportunités de marché et de devenir encore plus réactif pour répondre aux besoins de ses clients par l'entremise de sa plateforme connectée. Planview collabore avec AWS pour optimiser les efficiences opérationnelles de la société via l'automation, des process rationalisés et une analyse en temps réel. Avec cette infrastructure nuagique, Planview continuera de fournir un service de premier plan à ses 2,6 millions d'utilisateurs du monde entier.

"L'innovation continue est au cœur de notre mission de construire l'avenir du travail connecté pour nos clients", déclare Razat Gaurav, PDG, Planview. "AWS nous fournit les fondements et la souplesse dont nous avons besoin pour promouvoir l'innovation, mettre à échelle nos opérations mondiales, et orchestrer de manière rapide, sécurisée et efficiente notre plateforme connectée, qui soutient à la fois notre organisation et celle de nos clients. Avec AWS, nous continuerons d'aider nos clients à concrétiser leurs idées, sur l'ensemble des projets et produits, et à générer des résultats positifs, en particulier durant cette période de changements."

"En développant et mettant à échelle de nouveaux services sur AWS, Planview est en mesure de fournir à ses clients la visibilité dont ils ont besoin pour connecter leurs équipes, plans et opportunités afin de promouvoir les transformations numériques", déclare Rich Geraffo, vice-président, Amérique du Nord, AWS. "L'infrastructure et les services inégalés d'AWS aideront Planview à générer de nouvelles perspectives et à optimiser les opérations. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler au côté de Planview pour découvrir de nouvelles méthodes pour que ses entreprises clientes tirent au maximum parti de leurs données en temps réel et exécutent leurs objectifs stratégiques."

À propos de Planview

Planview a une mission: construire l’avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter les entreprises, des idées à l’impact, en leur permettant d’accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite d’entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Avec son siège à Austin, au Texas, Planview compte plus de 1 300 employés, desservant 4 500 clients et 2,6 millions d’utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.