Matternet obtient un certificat de production de la FAA pour son système de drone de livraison M2

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Matternet, le développeur du système de livraison par drone, leader dans le monde, a annoncé aujourd’hui qu’il a reçu un certificat de production de la Federal Aviation Administration (FAA) pour son drone Matternet M2. Cet événement suit l’annonce faite en début d’année que l’aéronef M2 a obtenu la Certification de la FAA pour type standard, une première pour un transporteur aérien sans pilote.

Le Certificat de production reconnait que Matternet possède la capacité de gestion de qualité et de fabrication pour produire un aéronef conforme au type de conception approuvé. Cela permet à Matternet de fabriquer, tester et délivrer désormais des certificats de navigabilité pour les drones M2. Le drone Matternet M2 sera fabriqué dans l’usine de la société à Mountain View, Californie.

« Obtenir un certificat de production de la FAA est une autre étape qui renforce la position de Matternet comme la première – et actuellement la seule – société capable de produire des systèmes de drones de livraison certifiés aux États-Unis », a déclaré Andreas Raptopoulos, fondateur et PDG de Matternet. « Le transporteur aérien fabriqué sous ce certificat sera celui qui sera en avant-garde de la transformation de la manière dont nous délivrons des matériels urgents, spécialement dans les industries critiques comme la santé. »

Matternet met actuellement l’accent sur l’expansion de ses activités aux États-Unis, en particulier dans le secteur de la santé où la livraison sans pilote peut être une solution essentielle aux défis que rencontrent les systèmes de santé de plus en plus hypertrophiés et sollicités par des demandes de nouvelles efficacités. Le système de livraison par drone de Matternet permettra la livraison de routine rapide et sur demande d’échantillons biologiques de laboratoire vers des établissements de test éloignés. Ainsi, les professionnels de la santé et les patients recevront plus rapidement des réponses, tout en assurant un traitement plus efficace des tests de laboratoire, qui sont souvent inégalement répartis, beaucoup plus chers et envahissent un personnel de nuit coûteux qui reçoit une vaste quantité de tests dans les laboratoires.

Depuis quatre ans, Matternet fait partie d’un groupe privilégié de sociétés qui fournissent l'aéronef et la technologie d'assistance pour les activités sur demande de transporteurs aériens sous une exemption accordée au titre du cadre juridique de la Partie 135 de la FAA pour les activités lucratives de transporteurs aériens. Les transporteurs pouvaient ainsi exploiter des réseaux de drone pendant que ces systèmes étaient évalués. Désormais, avec la certification du type et le certificat de production, Matternet est la première société aux États-Unis qui possède un aéronef autorisé et en production, pouvant légalement voler et réaliser des livraisons commerciales.

Matternet espère que ses premiers drones M2 fabriqués sous ce certificat de production entreront en service à partir de décembre 2022.

À propos de Matternet

Matternet est le développeur leader de systèmes de drone de livraison commerciale dans les villes et les banlieues. La société fournit le drone Matternet M2 avec la plateforme Matternet Software et opère sa technologie directement pour les clients ou en partenariat avec des organisations logistiques, telles que UPS. En 2017, Matternet devenait la première société dans le monde à obtenir l’autorisation pour les activités commerciales BVLOS de réseaux logistiques de drone au-dessus des villes suisses. Ils ont ensemble débuté les premières activités lucratives de livraison par drone aux États-Unis. En 2022, Matternet M2 devient le premier système de livraison par drone à recevoir une certification de type standard de la Federal Aviation Administration aux États-Unis. À ce jour, la technologie de Matternet a permis plus de 20.000 vols commerciaux.

Pour de plus amples informations sur Matternet, veuillez visiter : https://mttr.net.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.