MSCI的净零目标获得科学碳目标倡议组织批准

纽约--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先提供商MSCI (NYSE: MSCI)今天宣布，其增强温室气体净零排放减排目标已获得科学碳目标倡议组织(SBTi)批准。MSCI很自豪成为第一批获得SBTi批准净零目标的公司之一，SBTi是一家协助企业根据最新的气候科学制定宏大减排目标的全球机构。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“防止气候变暖的最坏影响需要采取紧急行动，并需要所有行业采取协调一致的行动。面对联合国气候变化大会第27次缔约方会议产生的巨大发展势头，我很高兴在此宣布我们的新承诺。作为一家提供净零投资工具并呼吁资本市场参与者支持脱碳的上市公司，我们努力实现自身排放和影响的透明度。MSCI的增强承诺将帮助我们推动问责制，并与可持续气候路径保持一致。”

MSCI首席责任官兼首席多元化官Tia Counts表示：“2021年，我们将范围1和范围2的温室气体绝对排放量减少了75%，范围3的温室气体排放量也有所下降。虽然我们的温室气体减排轨迹并非呈完全线性发展，并将随着时间的推移而变化，以与最新的科学、技术和数据保持一致，但我们将确保以透明的方式报告我们的进展，包括报告我们今天在此宣布的增强目标。”

MSCI的净零过渡和承诺

MSCI重申了其在2040年前实现整个价值链温室气体净零排放的承诺，并增强其基于科学的短期、长期和净零温室气体减排目标，这些目标已获得SBTi批准。

MSCI通过以下方式增强其基于科学的目标：

将减少范围1、2和3温室气体绝对排放的时间表从2035年提前至2030年

增强近期（即2030年）目标，将范围1和范围2的温室气体绝对排放量减少80%，将范围3的温室气体排放量减少50%，而之前的目标分别为50%和20%

努力实现至2040年将范围1、2和3温室气体绝对排放量减少90%的长期目标

上述近期和长期目标与1.5°C的轨迹一致。所有百分比减排量均以2019年作为基准。

为实现增强近期和长期目标，MSCI还宣布了2025年的以下新里程碑：

达到100%可再生电力目标

将范围1和范围2的温室气体绝对排放量减少60%

将对有科学目标的供应商支出从目前的36%增加到60%

今天的声明突显了MSCI对气候行动的长期承诺，也是其作为净零金融服务提供者联盟(Net Zero Financial Service Providers Alliance)创始成员角色的补充。净零金融服务提供者联盟以1.5°C路径为指引，汇集了领先的指数提供商、信用评级机构、研究和数据提供商、会计师事务所、金融交易所和其他市场基础设施供应商。

有关MSCI减少其整体环境影响举措的更多信息，请参见我们的气候转型计划。有关MSCI进一步将可持续性考虑因素纳入运营活动的更多信息，请参阅我们最新的CDP问卷和气候相关财务披露工作组报告。

关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。

本新闻稿载有《1995年美国私人证券诉讼改革法》中所界定的前瞻性陈述，包括关于公司责任和气候相关计划和目标的陈述。前瞻性陈述与未来事件或表现有关，并且涉及可能导致实际结果或表现产生重大差异的风险，因此您不应过分依赖前瞻性陈述。MSCI向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和其他报告中详细列出了可能影响结果或表现的风险。MSCI不承诺更新任何前瞻性陈述。本新闻稿中关于气候机遇和风险的信息不应被解释为描述了该信息对MSCI的重要性或财务影响。本新闻稿中的任何信息均不构成投资建议，亦不应作为投资建议而加以信赖。MSCI不授予未经适当许可使用其产品或服务的权利或许可。MSCI对本文所载信息的适销性、特定用途的适用性或其他方面不作任何明示或暗示的保证，并在法律允许的最大范围内免除所有责任。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20221130005296/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。