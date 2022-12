NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI (NYSE: MSCI), un importante fornitore di strumenti e servizi di supporto alle decisioni critiche per la comunità globale degli investimenti, ha annunciato oggi che i suoi obiettivi di riduzione potenziata delle emissioni di gas effetto serra (GHG) a zero sono stati approvati dalla Science Based Targets initiative (SBTi). MSCI è orgogliosa di essere nel primo gruppo di aziende a ricevere l'approvazione per i suoi obiettivi net-zero da SBTi, un ente globale che consente alle aziende di fissare ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con le ultime conoscenze in ambito di climatologia.

Henry Fernandez, Presidente e Direttore Generale di MSCI, ha dichiarato: “Prevenire i peggiori impatti di un clima in via di riscaldamento richiede un'azione urgente e necessiterà di azione congiunta in tutti i settori.

