MSCI的淨零目標獲得科學碳目標倡議組織核准

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的領導廠商MSCI (NYSE: MSCI)今天宣布，其增強溫室氣體淨零排放減排目標已獲得科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)核准。MSCI很自豪成為第一批獲得SBTi核准淨零目標的公司之一，SBTi是一家協助企業根據最新的氣候科學制定遠大減排目標的全球機構。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「防止氣候暖化的最壞影響需要採取緊急行動，並需要所有產業採取協調一致的行動。面對聯合國氣候變遷大會第27次締約國會議產生的重大發展態勢，我很高興在此宣布我們的新承諾。作為一家提供淨零投資工具並呼籲資本市場參與者支持脫碳的上市公司，我們努力實現自身排放和影響的透明度。MSCI的增強承諾將幫助我們推動問責制，並與永續氣候路徑保持一致。」

MSCI責任長兼多元化長Tia Counts表示：「2021年，我們將範圍1和範圍2的溫室氣體絕對排放量減少了75%，範圍3的溫室氣體排放量也有所下降。雖然我們的溫室氣體減排軌跡並非呈完全線性發展，並將隨著時間的推移而變化，以與最新的科學、技術和資料保持一致，但我們將確保以透明的方式報告我們的進展，包括報告我們今天在此宣布的增強目標。」

MSCI的淨零過渡和承諾

MSCI重申了其在2040年前實現整個價值鏈溫室氣體淨零排放的承諾，並增強其以科學為基礎的短期、長期和淨零溫室氣體減排目標，這些目標已獲得SBTi核准。

MSCI透過以下方式增強其以科學為基礎的目標：

將減少範圍1、2和3溫室氣體絕對排放的時間表從2035年提前至2030年

增強近期（即2030年）目標，將範圍1和範圍2的溫室氣體絕對排放量減少80%，將範圍3的溫室氣體排放量減少50%，而之前的目標分別為50%和20%

努力實現至2040年將範圍1、2和3溫室氣體絕對排放量減少90%的長期目標

上述近期和長期目標與1.5°C的軌跡一致。所有百分比減排量均以2019年作為基準。

為實現增強近期和長期目標，MSCI還宣布了2025年的以下新里程碑：

達到100%可再生電力目標

將範圍1和範圍2的溫室氣體絕對排放量減少60%

將對有科學目標的供應商支出從目前的36%增加到60%

今天的聲明突顯了MSCI對氣候行動的長期承諾，也是其作為淨零金融服務提供者聯盟(Net Zero Financial Service Providers Alliance)創始會員角色的補充。淨零金融服務提供者聯盟以1.5°C路徑為指引，彙集了領先的指數供應商、信用評等機構、研究和資料提供者、會計師事務所、金融交易所和其他市場基礎建設供應商。

有關MSCI減少其整體環境影響措施的更多資訊，請參見我們的氣候轉型計畫。有關MSCI進一步將永續性考慮因素納入營運活動的更多資訊，請參閱我們最新的CDP問卷和氣候相關財務揭露工作小組報告。

關於MSCI Inc.

MSCI是一家為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的領先公司。我們擁有超過50年的研究、資料和技術專長，致力於幫助客戶理解和分析風險與回報的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更加明智的投資決策。我們建立了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可以利用這些解決方案深入瞭解整個投資過程並提高其透明度。

本新聞稿載有《1995年美國私人證券訴訟改革法》中所界定的前瞻性陳述，包括關於公司責任和氣候相關計畫和目標的陳述。前瞻性陳述與未來事件或表現有關，並且涉及可能導致實際結果或表現產生重大差異的風險，因此您不應過分依賴前瞻性陳述。MSCI向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和其他報告中詳細列出了可能影響結果或表現的風險。MSCI不承諾更新任何前瞻性陳述。本新聞稿中關於氣候機會和風險的資訊不應被解釋為描述了該資訊對MSCI的重要性或財務影響。本新聞稿中的任何資訊均不構成投資建議，亦不應作為投資建議而加以信賴。MSCI不授予未經適當許可使用其產品或服務的權利或許可。MSCI對本文所載資訊的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不作任何明示或暗示的保證，並在法律允許的最大範圍內免除所有責任。

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