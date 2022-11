Pyramid Analytics signe d’autres contrats de distribution dans la région Royaume-Uni et Irlande

LONDRES, NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Pyramid Analytics (Pyramid), un fournisseur pionnier de plateformes d'intelligence décisionnelle, continue de mettre en œuvre systématiquement sa stratégie en vue d’étendre rapidement ses partenariats de distribution avec des entreprises technologiques, des fournisseurs de logiciels indépendants, des cabinets de conseil, des revendeurs de produits à valeur ajoutée et des intégrateurs de systèmes supplémentaires à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. L’éditeur de logiciels basé à Londres a annoncé aujourd’hui de nouveaux partenariats avec Datazed Associates, Data Reply et Digital Data Consultancy.

Points saillants :

Pyramid Analytics a conclu des accords avec de nouveaux partenaires répondant aux besoins en matière d’informatique des moyennes et grandes entreprises à travers le Royaume-Uni et l'Irlande : Datazed Associates (partenaire de référence) ; Digital Data Consultancy (intégrateur de systèmes) et Data Reply (cabinet-conseil, intégrateur de systèmes).

Le programme de partenaires de distribution est l'épine dorsale des opérations de Pyramid dans la région Royaume-Uni et Irlande, il représente une partie importante des revenus pour le Royaume-Uni.

Pyramid Analytics est reconnue pour l’excellence de sa distribution. La société a été finaliste des CRN Channel Awards 2022.

Pour mieux connaître les modalités pour devenir partenaire Pyramid dans la région Royaume-Uni et Irlande, veuillez contacter Bill Clayton, vice-président des partenariats mondiaux

Rencontrez les nouveaux partenaires de Pyramid Analytics

Datazed Associates est un cabinet de consultance en données spécialisé dans la gouvernance des données et la qualité des données. Le réseau de professionnels chevronnés de la société a de solides antécédents dans le secteur de l’assurance, ayant accompagné des assureurs généraux, des firmes de marchés Lloyd’s, des courtiers et des réassureurs.

Data Reply est la société du groupe Reply proposant un large éventail d’analyses avancées et de services de données propulsés par l’IA. Data Reply exerce ses activités dans divers secteurs et fonctions commerciales en vue d'obtenir des résultats significatifs grâce à une utilisation efficace des données.

Digital Data Consultancy fournit des services de conseil dans les domaines de la gestion de données, de la science des données et de l'expérience numérique. La société aide ses clients dans les secteurs du commerce de détail, de l’accueil, des soins de santé, de la banque et des biens de consommation à maîtriser et repenser leurs données, à créer une nouvelle valeur et à se différencier et à profiter dans l’économie numérique.

Pyramid Analytics crée de la valeur pour ses partenaires

Les partenariats sont essentiels pour la capacité de Pyramid à accélérer la croissance. En retour, les partenaires ont accès à la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid, une plateforme d'analyse augmentée innovante qui a recueilli les éloges des analystes pour sa capacité à transformer les entreprises.

Les partenaires de Pyramid bénéficient de toute une gamme de ressources pour les aider à commercialiser, vendre et fournir efficacement la plateforme, des solutions intégrées et des services de Pyramid. Parmi ceux-ci figurent le Portail partenaires de Pyramid, un guichet unique pour le gestion des transactions, des contenus d'éducation du marché, du matériel promotionnel co-marqué, ainsi que des outils et ressources interactifs ; mais aussi le Centre d'apprentissage Pyramid pour les cours d'autoformation et assurés par des experts, ainsi que les programmes de certification des partenaires de Pyramid.

Le Royaume-Uni, prochaine “Silicon Valley” du monde ?

Jeremy Hunt, le Chancelier de l'échiquier britannique, a exposé un certain nombre de priorités dans sa déclaration d'automne le 17 novembre. Parmi celles-ci figure son plan de “faire du Royaume-Uni la prochaine ’Silicon Valley’ du monde”. Pyramid Analytics, qui opère au Royaume-Uni et y prospère depuis près de cinq ans, est fière de la contribution de la société à la concrétisation de cet objectif. Le fournisseur d’une plateforme d’analyses avancées a recruté trois cadres et plusieurs employés à des postes de développement d'affaires dans son bureau londonien en 2022.

2022 a été une année mémorable pour Pyramid Analytics dans la région Royaume-Uni et Irlande :

Les cadres, clients, partenaires et analystes des médias et des technologies de Pyramid ont célébré un tour de financement de série E de 120 millions de dollars lors d’un événement spécial au Tower Bridge en mai.

Tom Warren, un professionnel chevronné des technologies et ancien joueur de rugby professionnel, a été nommé directeur général pour les opérations de la société dans la région Royaume-Uni et Irlande.

Bill Clayton a rejoint Pyramid au nouveau poste de vice-président en charge des partenariats mondiaux. Il a plus de 20 années d’expérience dans les logiciels d'entreprise. M. Clayton a occupé des postes chez des leaders technologiques mondiaux comme IBM et Oracle. Il vit au Royaume-Uni.

Hayley Munro a été nommée vice-présidente en charge du succès client au niveau mondial. Ce poste nouvellement créé permet une gestion unifiée, à l’échelle de l’entreprise, de cette fonction essentielle par un cadre unique. Elle vit au Royaume-Uni.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine innovation dans l’analyse des mégadonnées

La prochaine innovation majeure en matière d’analyse est l’intelligence artificielle (IA). L’utilisation de l’IA dans la préparation des données, l’analyse commerciale et la science des données est ce qui sépare l’intelligence décisionnelle des outils traditionnels d’intelligence économique comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L’IA réduit le niveau de compétences requis en automatisant le travail très technique nécessaire à la préparation et à l’analyse des données, ainsi qu’à la création et au partage de rapports et de tableaux de bord.

La plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid fournit des informations reposant sur des données afin que tout un chacun puisse prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid permet d’accéder instantanément à n’importe quelles données, offre un libre-service gouverné automatisé à n’importe qui et satisfait n’importe quel besoin d’analyse, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de façon unique la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données avec des conseils basés sur l'IA dans un environnement unique, la plateforme de Pyramid réduit le coût et la complexité tout en accélérant la croissance et l’innovation. Cela permet une approche stratégique, à l’échelle de l’organisation, de l’intelligence économique et de l'analyse commerciale.

Citations

Bill Clayton, vice-président chargé des ventes aux partenaires mondiaux chez Pyramid Analytics, a déclaré : « Les partenariats de distribution sont un élément essentiel de la stratégie de croissance de Pyramid. Notre travail très productif et efficace avec les partenaires de distribution a créé une multitude de relations mutuellement bénéfiques ayant favorisé la croissance pour toutes les personnes impliquées à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Les partenaires de distribution sont au cœur du modèle d’affaires de Pyramid. La croissance et l’expansion de la société sont fermement ancrées chez nos partenaires de distribution. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid est l'avenir en matière d'analyse. La plateforme d'intelligence décisionnelle primée de Pyramid fournit des informations pour prendre plus rapidement des décisions optimisées en donnant un accès direct à n'importe quelles données, offrant un libre-service gouverné à n'importe qui et satisfaisant n'importe quel besoin d'analyse dans un environnement no-code. La plateforme de Pyramid combine de façon unique la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données avec des conseils basés sur l'IA dans un environnement unique, réduisant le coût et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique, à l'échelle de l'organisation, de l'intelligence économique et de l'analyse commerciale, de la plus simple à la plus sophistiquée.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans des centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas constituer une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth.

