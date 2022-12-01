PM Factory Netherlands部署Mavenir的雲端原生分封閘道，為其行動虛擬網路營運商解決方案組合提供支援

荷蘭阿爾梅勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生軟體建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布為荷蘭的PM Factory B.V.部署其雲端原生分封閘道(PGW)。PM Factory現在能夠大幅提升其行動虛擬網路支撐平臺(MVNE)的服務，提供2G、3G、4G VoLTE和VoWiFi等解決方案，並透過行動虛擬網路營運商(MVNO)提供語音和資料互連服務。

PM Factory向營運商和服務提供者提供代管的行動網路元件，用於實現行動電信和連接服務。Mavenir的PGW是PM Factory推出4G新產品的關鍵元件，可為市場上的許多客戶帶來安全、可靠、靈活的VoLTE。該專案揭開了雙方長期合作的序幕，除了在荷蘭建置適用於未來需求的5G能力外，還將向歐洲其他市場擴張。

隨著PM Factory的MVNO合作夥伴對連接水準和使用先進技術的期望日益高漲，整合Mavenir的PGW是升級現有MVNO技術的關鍵，因為現有技術在3G和4G之間語音和資料交換時不大可靠。PM Factory正在改善現有連接的涵蓋範圍和品質，同時提供包括VoLTE和VoWiFi在內的全面4G資料和語音互連服務。

PM Factory共同創辦人Victor La Bree表示：「我們的很大一部分業務是固定行動融合，即語音連接到專用封包交換器(PBX)；資料APN連接到Radius；SMS與MVNO的SMSC整合。隨著人們工作習慣的改變和技術進步，我們顯然需要投資於高水準的技術，以便為我們的MVNO合作夥伴提供優質可靠的必要服務。Mavenir瞭解我們的需求，其雲端原生分封閘道解決方案使我們能夠透過4G提供優質的語音和安全的資料服務，並提高市場競爭力。我們對雙方的長期合作充滿期待，在此次合作基礎上，未來將推出更複雜的解決方案和產品，特別是在利用5G技術的優勢方面。」

Mavenir核心網路總裁Ashok Khuntia表示：「我們的雲端原生分封閘道解決方案具有更高的可存取性，使MVNO能夠充分利用4G的優勢。從建構專網到提供更可靠的VoLTE和VoWiFi，Mavenir帶來了成熟的解決方案，可解決客戶的關鍵業務挑戰。」

Mavenir解決方案的主要特性包括：

Mavenir融合分封核心(Converged Packet Core)為2G/3G/4G/5G、非3GPP和固定有線接取提供服務，涵蓋所有非獨立組網(NSA)和獨立組網(SA)方案

能夠將專網和行動邊緣運算(MEC)的設備規模縮小到單台伺服器，並針對消費者和物聯網使用案例擴大規模

軟體具有原生擴充性，有助於任何規模的部署和增量擴展。在保持產業領先效能的同時，可實現信令、輸送量和儲存的獨立擴充

Mavenir的PGW是雲端原生MAVcore產品組合的一部分，該組合建置於開放式架構之上，可輕鬆擴充應用程式和服務，實現硬體解耦、敏捷性、可攜性和韌性。

關於Mavenir：

作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變整個世界的連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。www.mavenir.com

關於PM Factory

位於荷蘭的PM Factory B.V.向營運商和服務提供者提供代管的行動網路元件，用於實現行動電信和連接服務。www.pmfactory.nl

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