PM Factory Netherlands部署Mavenir的云原生分组网关，为其移动虚拟网络运营商解决方案组合提供支持

荷兰阿尔梅勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生软件构建面向未来的网络。公司今天宣布为荷兰的PM Factory B.V.部署其云原生分组网关(PGW)。PM Factory现在能够大幅提升其移动虚拟网络支撑平台(MVNE)的服务，提供2G、3G、4G VoLTE和VoWiFi等解决方案，并通过移动虚拟网络运营商(MVNO)提供语音和数据互连服务。

PM Factory向运营商和服务提供商提供托管的移动网络组件，用于实现移动电信和连接服务。Mavenir的PGW是PM Factory推出4G新产品的关键组件，可为市场上的许多客户带来安全、可靠、灵活的VoLTE。该项目拉开了双方长期合作的序幕，除了在荷兰构建面向未来的5G能力外，还将向欧洲其他市场扩张。

随着PM Factory的MVNO合作伙伴对连接水平和使用先进技术的期望日益高涨，整合Mavenir的PGW是升级现有MVNO技术的关键，因为现有技术在3G和4G之间语音和数据交换时不大可靠。PM Factory正在改善现有连接的覆盖范围和质量，同时提供包括VoLTE和VoWiFi在内的全面4G数据和语音互连服务。

PM Factory联合创始人Victor La Bree表示：“ 我们的很大一部分业务是固定移动融合，即语音连接到专用分组交换机(PBX)；数据APN连接到Radius；SMS与MVNO的SMSC整合。随着人们工作习惯的改变和技术进步，我们显然需要投资于高水准的技术，以便为我们的MVNO合作伙伴提供优质可靠的必要服务。Mavenir了解我们的需求，其云原生分组网关解决方案使我们能够通过4G提供优质的语音和安全的数据服务，并提高市场竞争力。我们对双方的长期合作充满期待，在此次合作基础上，未来将推出更复杂的解决方案和产品，特别是在利用5G技术的优势方面。”

Mavenir核心网络总裁Ashok Khuntia表示：“ 我们的云原生分组网关解决方案具有更高的可访问性，使MVNO能够充分利用4G的优势。从构建专网到提供更可靠的VoLTE和VoWiFi，Mavenir带来了成熟的解决方案，可解决客户的关键业务挑战。”

Mavenir解决方案的主要特性包括：

Mavenir融合分组核心(Converged Packet Core)为2G/3G/4G/5G、非3GPP和固定有线接入提供服务，涵盖所有非独立组网(NSA)和独立组网(SA)方案

能够将专网和移动边缘计算(MEC)的设备规模缩小到单台服务器，并针对消费者和物联网用例扩大规模

软件具有原生可扩展性，有助于任何规模的部署和增量扩展。在保持行业领先性能的同时，可实现信令、吞吐量和存储的独立扩展

Mavenir的PGW是云原生MAVcore产品组合的一部分，该组合构建于开放式架构之上，可轻松扩展应用和服务，实现硬件解耦、敏捷性、可移植性和韧性。

关于Mavenir：

作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变整个世界的连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。www.mavenir.com

关于PM Factory

位于荷兰的PM Factory B.V.向运营商和服务提供商提供托管的移动网络组件，用于实现移动电信和连接服务。www.pmfactory.nl

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