Boyd amplia la produzione in Polonia

STOCCARDA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Boyd, leader mondiale nell'innovazione tecnologica per i materiali ingegnerizzati e la gestione termica, ha annunciato l'espansione della propria presenza in Europa con un impianto di nuova realizzazione ubicato nella località strategica di Gliwice, in Polonia.

Il nuovo impianto produttivo di larga scala di Boyd è dotato dei più recenti processi di assemblaggio e tecnologie manifatturiere automatizzate per la produzione di impianti termici complessi e materiali ingegnerizzati a più strati. Questo modernissimo impianto, di una superficie di 12.657 metri quadrati, vanta certificazione dei sistemi di gestione di qualità e ambiente ISO 9001 e ISO 14001. Ha inoltre superato l'ispezione della seconda fase per i sistemi di gestione della qualità nel settore automotive IATF 16949 ed è in procinto di ottenere la certificazione finale. I sistemi di gestione ambientale e della qualità robusti e specializzati di Boyd Poland sono progettati per soddisfare la crescente domanda della regione europea in termini di requisiti di eMobility, cloud computing e tecnologia industriale. Dotato della maggiore linea di brasatura in atmosfera controllata (CAB) dell'azienda, l'impianto è nella posizione ideale per garantire volumi sufficienti di tecnologia di raffreddamento a liquido per eMobility richiesti dai produttori europei di veicoli elettrici.

"Continuiamo a valutare la nostra struttura operativa, allineandola con la domanda del mercato e le esigenze dei clienti", ha spiegato l'amministratore delegato di Boyd Doug Britt. "I nostri clienti vogliono componenti realizzati nella propria regione, in prossimità al luogo di utilizzo. L'agilità di Boyd ci consente di incrementare la capacità ed espanderci nelle singole regioni in modo rapido per far fronte a tali esigenze".

La tecnologia, le capacità, la capacità aggiuntiva e la dedizione dei collaboratori di Boyd Poland Sp. z.o.o. aiuteranno Boyd a continuare a superare le attese dei clienti in termini di prestazioni e volumi in settori in rapida crescita fortemente regolamentati.

Informazioni su Boyd

Boyd è un fornitore globale innovativo e affidabile di soluzioni sostenibili che rendono i prodotti dei nostri clienti migliori, più sicuri, più veloci e più affidabili. I nostri innovativi materiali ingegnerizzati e soluzioni per la gestione termica potenziano le tecnologie dei nostri clienti massimizzando le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo, accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi, migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali, creano i presupposti per tecnologie critiche in termini di prestazioni per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. Alla base delle attività produttive globali di Boyd è il fermo impegno a proteggere l’ambiente attraverso operazioni regionali sostenibili, scalabili, ottimizzate e strategicamente ubicate che riducono gli sprechi e minimizzano l’impronta di carbonio. Sosteniamo i nostri dipendenti, ne sviluppiamo il potenziale e li ispiriamo a osservare una condotta eticamente corretta attenendosi al principio della responsabilizzazione a sostegno del successo dei nostri clienti.

Visitare www.boydcorp.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.