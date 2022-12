PM Factory Pays-Bas déploie le système cloud natif Packet Gateway de Mavenir sur l'ensemble de ses solutions destinées aux MVNO

ALMERE, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de solutions logicielles de réseau qui construit l'avenir des réseaux à l'aide de logiciels cloud natifs capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa solution cloud native Packet Gateway (PGW) dans l'entreprise néerlandaise PM Factory B.V. PM Factory est désormais en mesure d'optimiser de manière significative son offre de MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) en passant de solutions 2G et 3G à des solutions 4G VoLTE et VoWiFi et en rendant possible les interconnexions de voix et de données par l'intermédiaire des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO).

PM Factory fournit des composantes de réseau mobile géré aux opérateurs et aux fournisseurs de services de connectivité et de télécommunications mobiles. La solution PGW de Mavenir est la composante essentielle qui a permis à PM Factory de mettre au point sa nouvelle offre 4G et de mettre une VoLTE flexible, fiable et sécurisée à la disposition d’un bon nombre de ses clients du marché. Ce projet marque le début d'une collaboration soutenue en matière de futures capacités 5G aux Pays-Bas et d'expansion sur les marchés européens.

Les partenaires MVNO de PM Factory ayant des attentes de plus en plus importantes en matière de niveau de connectivité et d'accès à la technologie, l'intégration de la solution PGW de Mavenir était cruciale pour mettre à niveau les technologies MVNO déjà existantes, qui pouvaient manquer de fiabilité en raison des oscillations de la voix et des données entre la 3G et la 4G. PM Factory garantit désormais une portée et une qualité optimisées tout en offrant un accès à des services 4G complets d'interconnexion de voix et de données, notamment la VoLTE et le VoWiFi.

Cofondateur de PM Factory, Victor La Bree a déclaré : « Une grande partie de notre activité concerne l'intégration fixe-mobile, avec la connexion de données vocales à PBX, la connexion de données APN à Radius et l'intégration des SMS à un SMSC pour les MVNO. Les mutations des modes de travail et les avancées technologiques ont rendu évidente la nécessité d'investir dans des technologies de plus haut calibre pour pouvoir proposer les services fiables et de qualité dont ont besoin nos partenaires MVNO. Mavenir a compris ce dont nous avions besoin et leur solution cloud native Packet Gateway nous a permis de proposer des services vocaux de qualité et de données sécurisées sur la 4G et d'être plus compétitifs sur le marché. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration. Nous espérons que celle-ci nous servira de tremplin pour proposer des solutions et des offres encore plus évoluées, tirant surtout profit de la 5G. »

Ashok Khuntia, président de la division « Core Networks » chez Mavenir, a quant à lui indiqué : « Notre solution cloud native Packet Gateway offre une accessibilité accrue qui permet aux MVNO de tirer profit des avantages de la 4G. De la création de réseaux privés à une offre VoLTE et VoWiFi plus fiable, Mavenir propose des solutions ayant fait leurs preuves afin de résoudre les défis primordiaux auxquels font face les entreprises. »

Les fonctionnalités essentielles de la solution de Mavenir sont les suivantes :

Le cœur de réseau par paquets convergents de Mavenir intègre la prise en charge de la 2G/3G/4G/5G, des réseaux non 3GPP et de l'accès filaire fixe pour toutes les options autonomes (SA) et non autonomes (NSA)

Des possibilités de réduction à un seul serveur des MEC et des réseaux privés et des possibilités d'amplification pour les cas d'utilisation IdO et grand public

L'évolutivité inhérente au logiciel permet une croissance progressive et un déploiement de n'importe quelle ampleur. Il est possible de procéder à une mise à l'échelle indépendante de la signalisation, du débit et du stockage tout en conservant un niveau de performance de pointe

La solution PGW de Mavenir fait partie du portefeuille cloud natif MAVcore, construit sur une architecture ouverte qui facilite la mise à l'échelle des services et applications ainsi que le découplage du matériel tout en garantissant agilité, portabilité et résilience.

À propos de Mavenir:

Unique fournisseur de solutions logicielles de réseau cloud natives et de bout en bout du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 entreprises et fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays et desservant plus de la moitié des abonnés à travers le monde. Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en mettant en avant sa vision d’un réseau automatisé unique, basé sur les logiciels et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. www.mavenir.com

À propos de PM Factory

Aux Pays-Bas, PM Factory B.V. fournit des composantes de réseau mobile géré aux opérateurs et fournisseurs de services de connectivité et de télécommunications mobiles. www.pmfactory.nl

