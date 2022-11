ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--Rahn+Bodmer Co., de oudste Zwitserse bank die particuliere klanten, stichtingen en pensioenfondsen bedient, heeft vandaag aangekondigd dat het de duurzaamheid mogelijkheden van Clarity AI zal integreren en benutten om haar duurzame beleggingsfilosofie gebaseerd op ESG-criteria, de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

"We bieden al onze klanten de mogelijkheid om de ons toevertrouwde activa te beleggen in het belang van een duurzamere wereld, en we moedigen hen aan dit te doen", aldus Eric Steinhauser, voorzitter van de raad van bestuur van Rahn+Bodmer Co. As Zurich's oudste private bank hebben we een lange termijn horizon. Wij denken in generaties. Het opnemen van duurzaamheid in onze dagelijkse praktijk komt dus natuurlijk overeen met onze strategie en doelen.”

