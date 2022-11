Rahn+Bodmer Co. incorpore de nouvelles capacités de durabilité alimentées par Clarity AI

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Rahn+Bodmer Co., la plus ancienne banque suisse qui sert les clients privés, fondations et fonds de pension, a annoncé aujourd'hui qu'elle va intégrer les capacités de durabilité de Clarity AI pour contribuer à la réalisation de sa philosophie d'investissement durable fondée sur les critères ESG, les standards de la Global Reporting Initiative (GRI) et des Objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG).

"Nous offrons à l'ensemble de nos clients la possibilité d'investir les actifs qui nous sont confiés dans l'intérêt d'un monde plus durable, et les encourageons à le faire," a déclaré Eric Steinhauser, président du Comité exécutif de Rahn+Bodmer Co. En tant que plus ancienne banque de Zurich, nous avons un horizon de long terme. Nous pensons en termes de générations. Ainsi, naturellement, le fait d'incorporer la durabilité à nos pratiques quotidiennes correspond à notre stratégie et à nos objectifs," a-t-il poursuivi.

Les vastes capacités de Clarity AI dans le domaine de l'investissement à impact, alignées sur les Objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies et le risque ESG, avec une méthodologie entièrement personnalisable, et une couverture axée sur la technologie avancée de l'exposition des entreprises à des sources de revenus spécifiques,, seront intégrées directement à la plateforme d'investissement existante de Rahn+Bodmer Co.. Cette intégration directe permet un confort de travail et la capacité d'appliquer immédiatement l'ensemble de données de durabilité le plus complet du secteur.

"Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Rahn+Bodmer Co.," a déclaré Quentin Dehem, responsable Clients stratégiques chez Clarity AI. "Notre mission est d'insuffler un impact sociétal aux marchés. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de partager nos capacités de durabilité avec l'ensemble de leur clientèle," a-t-il ajouté.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique promouvant la durabilité qui s’appuie sur l'apprentissage machine et les big data pour fournir des perspectives environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. En août 2022, la plateforme analyse plus de 50.000 sociétés, 300.000 fonds, 198 pays et 188 collectivités territoriales - de 2 à 13 fois plus rapidement de n'importe quel autre acteur du marché - et fournit des données et des analyses pour les investissements, la recherche d'entreprise, les référentiels, le commerce électronique grand public et l'élaboration de rapports. Clarity AI possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de billions d'actifs sous gestion. clarity.ai

A propos de Rahn+Bodmer

L'entreprise familiale Rahn+Bodmer Co., fondée en 1750, est la plus ancienne banque privée de Zurich et l'un des rares instituts à être resté fidèle à ses valeurs, en tant que banque privée traditionnelle, jusqu'à ce jour. Les cinq partenaires – Peter R. Rahn, Martin H. Bidermann, Christian Rahn, André M. Bodmer et Christian R. Bidermann – représentent la troisième et quatrième génération de la famille. Ils façonnent activement l'entreprise. En qualité de banquiers privés traditionnels, ils sont entièrement responsables du passif de Rahn+Bodmer Co. Ne possédant pas de produits propres, son orientation à long terme et sa philosophie d'activité entrepreneuriale permettent à Rahn+Bodmer Co. de fournir des conseils financiers indépendants et de garantir à ses clients sécurité, continuité et solutions personnalisées.

