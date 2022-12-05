東京大學和積水房屋啟動生物多樣性和健康聯合研究

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--東京大學農業與生命科學研究院(GSALS)和積水房屋株式會社(Sekisui House, Ltd.)將於2022年12月1日啟動關於生物多樣性和人類健康的聯合研究專案。該專案將調查生物多樣性和城市自然環境對人類健康和幸福的益處。這項全球首創的措施將全面調查居民與附近生物多樣性豐富的花園環境互動進而對居民健康及其對待自然的態度和行為的影響。

東京大學GSALS生態系統研究系旗下的保護生態學實驗室(Laboratory of Conservation Ecology)1從事城市生物多樣性保護和生態系統服務管理（生態系統為人類社會帶來的好處）的研究。自2016年以來，該實驗室一直在研究自然與人類健康之間的關係，其研究顯示，與自然的互動可以改善人類的健康和幸福。然而，這些健康益處如何根據自然的品質而不是數量而變化的問題尚未得到探究。

與自然互動的方式包括兩種，一種是親歷綠色環境的頻率，一種是從家中窗戶觀賞綠色植物。2020年，東京大學GSALS旗下的保護生態學實驗室調查了這兩種互動方式對城市居民心理健康（自尊、生活滿意度、幸福感、憂鬱/焦慮症狀和孤獨感）的影響。這項研究的結果顯示，經常外出體驗綠色自然的人和那些居住在有綠色視野的房子裡的人都表示自己的心理健康狀態更佳。²這表明，即便沒有親臨綠色自然環境，人們在自己的家中也可以享受大自然帶來的心理益處。

在所附圖表中，正面（虛線右側）和負面（虛線左側）影響的大小顯示每個因素與每個心理健康措施都有正面或負面的關係。例如，「綠色視野」與低度的憂鬱和焦慮症狀相關，而「新冠肺炎對收入的影響」與高度的憂鬱和焦慮症狀相關。對結果的分析顯示，體驗大自然對心理健康的影響程度與收入等傳統影響因素對心理健康的影響程度相同。

Gohon no Ki（五顆樹）專案是一個選用當地樹種打造花園和社區的提議。自2001年以來，積水房屋一直透過該專案在城市居民區打造綠色網路，以此來保護生物多樣性。積水房屋與琉球大學久保田實驗室和Think Nature Inc.自2019年推展的一項聯合研究顯示，按照Gohon no Ki專案重點種植本地花園樹木提高了生物多樣性顯著下降的城市地區（日本三大都市圈）的生物多樣性。

這個新的聯合研究專案將把東京大學GSALS旗下的保護生態學實驗室開發的分析方法與積水房屋的Gohon no Ki專案結合起來，推展生物多樣性保護，這也是全球以科學方式調查生物多樣性花園綠化對人類健康和幸福影響的首次嘗試。這項研究還旨在從生物多樣性的角度證明打造生物多樣性豐富的花園相比簡單「綠化」的重要性。

東京大學GSALS旗下的保護生態學實驗室以心理健康、身體健康、認知功能、社區健康為主題，對人類健康與和自然互動之間關係的5個假設進行了測試研究。目前，這項新的聯合研究專案將專注於兩個與心理健康有關的假設，以及一個與認知功能有關的假設。然而，這是一個長期性聯合研究專案，以後還將研究社區健康和其它與健康有關的主題。

假設

主題 假設 心理健康 1 在花園裡與自然互動的人負面情緒更少（憂鬱、焦慮症狀、壓力等），積極情緒更多（生活品質、幸福等）。 2 能夠透過窗戶觀賞大自然的人心理健康狀態更佳。 認知功能 3 在花園裡與自然互動可以改善認知功能。 社區健康 4 在花園裡與自然互動有助於社區健康。 身體健康 5 在自然環境中運動比在室內運動對健康有更多好處。

東京大學農業與生命科學研究院副教授Masashi Soga對這項聯合研究專案的評論如下。

「人們總是向大自然尋求放鬆和安寧，最近的研究和技術進步使得量化這種無形的健康益處成為可能。然而，人們對生物多樣性在提供這些健康益處方面發揮的作用知之甚少。如果我們能夠闡明這一主題，我們也許能夠開發出那種支援與自然共存的景觀和綠地管理，因為從保護生物多樣性和改善人類健康的角度來看，這是可取的。

這個聯合研究專案是一項大規模的調查，研究在花園中與自然互動對我們健康和幸福的影響。花園也許是我們大多數人最為熟悉的自然，其生物多樣性是一個迄今為止都很難研究的領域，但積水房屋在全國的種植資料將幫助我們首次全面調查花園生物多樣性與人類健康的關係，以及人們欣賞自然和與自然互動的方式。到目前為止，關於大自然對健康益處的討論往往集中在相對較大面積的綠色植物上，如綠地和森林，但透過這項新的研究，我們希望闡明真正『與自然共存』的重要性。我們的研究成果將有望協助促進城市生物多樣性的保護。」

東京大學GSALS和積水房屋對城市環境中與附近自然的互動如何影響人們的心理健康以及他們欣賞自然和與自然互動的方式展開研究，旨在透過分享這些調查結果來為保護城市生物多樣性和打造自然增值(nature-positive)的社會做出貢獻。

注釋

東京大學農業與生命科學研究院

東京大學農業與生命科學研究院在農業領域提供循序漸進的系統應用科學教育。研究院旨在透過教育和研究活動培養具有洞察力、實踐能力和領導素質的人才，使其能夠透過社會、文化和工業活動滿足全球社會的需求。

積水房屋的Gohon no Ki專案

Gohon no Ki專案由積水房屋於2001年發起，是一項透過與客戶合作對其花園進行生態友善型美化和綠化來保護生物多樣性的措施。Gohon no Ki專案根據種植五種當地原生樹木（三種用於鳥類，兩種用於蝴蝶）的概念，並以日本傳統的日本里山景觀為模型，提議使用適合當地氣候並對鳥類、蝴蝶和其它當地動物有益的原生樹種來綠化花園和當地社區。自2001年Gohon no Ki專案啟動以來，積水房屋種植的樹木數量已達到1,810萬棵（截至2022年1月），其中2021會計年度的種植量為101萬棵。自2019年以來，該公司一直與琉球大學久保田實驗室和Think Nature Co., Ltd.合作，定量評估網路型綠化對城市生物多樣性的貢獻。2021年，該公司開發了世界首個利用樹木數量、物種、位置資料和生態系統巨量資料來定量評估城市生物多樣性的機制，用於確定生物多樣性保護的有效性，並將其作為「自然增值方法論」發布。

東京大學農業與生命科學研究院曾我研究室資料

Soga et al. (2017) Gardening is beneficial for health: a meta-analysis. Preventive Medicine Reports, 5, 92-99.（Soga等。(2017) 園藝對健康有益：一項薈萃分析。《預防醫學報告》，5, 92-99。）

網址：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516301401

概述：一項薈萃分析（結合多項科學研究結果並分析某一因素是否與特定問題相關的統計分析）證實，透過園藝與植物互動對人類健康有積極影響 Soga, Gaston (2016) Extinction of experience: the loss of human-nature interactions. Frontiers in Ecology and the Environment, 14, 94-101.（Soga，Gaston。(2016)體驗的滅絕：人與自然互動的喪失。《生態學與環境前線》，14, 94-101。）

網址：https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225

概述：一項研究顯示，在許多已開發國家，人類與自然的互動正在減少，這種「體驗的消失」可能會對人類健康和生態系統的保護產生嚴重的負面影響 Soga et al. (2020) How can we mitigate against increasing biophobia among children during the extinction of experience? Biological Conservation, 242, 108420. （Soga等。(2020)在體驗消失的過程中，我們如何緩解兒童日益增長的生物恐懼症？《生物保護》，242, 108420.）

網址：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719309577

概述：一項研究顯示，不經常與自然互動的人更有可能對常見的昆蟲和其它無脊椎動物產生負面反應（恐懼、厭惡）

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