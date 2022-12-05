东京大学和积水房屋启动生物多样性和健康联合研究

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--东京大学农业与生命科学研究生院(GSALS)和积水房屋株式会社(Sekisui House, Ltd.)将于2022年12月1日启动关于生物多样性和人类健康的联合研究项目。该项目将调查生物多样性和城市自然环境对人类健康和幸福的益处。这项全球首创的举措将全面调查居民与附近生物多样性丰富的花园环境互动进而对居民健康及其对待自然的态度和行为的影响。

东京大学GSALS生态系统研究系下属的保护生态学实验室1从事城市生物多样性保护和生态系统服务管理（生态系统为人类社会带来的好处）的研究。自2016年以来，该实验室一直在研究自然与人类健康之间的关系，其研究表明，与自然的互动可以改善人类的健康和幸福。然而，这些健康惠益如何根据自然的质量而不是数量而变化的问题尚未得到探究。

与自然互动的方式包括两种，一种是亲历绿色环境的频率，一种是从家中窗户观赏绿色植物。2020年，东京大学GSALS下属的保护生态学实验室调查了这两种互动方式对城市居民心理健康（自尊、生活满意度、幸福感、抑郁/焦虑症状和孤独感）的影响。这项研究的结果表明，经常外出体验绿色自然的人和那些居住在有绿色视野的房子里的人都表示自己的心理健康状态更佳。²这表明，即便没有亲临绿色自然环境，人们在自己的家中也可以享受大自然带来的心理益处。

在所附图表中，正面（虚线右侧）和负面（虚线左侧）影响的大小表明每个因素与每个心理健康措施都有正面或负面的关系。例如，“绿色视野”与低水平的抑郁和焦虑症状相关，而“新冠肺炎对收入的影响”与高水平抑郁和焦虑症状相关。对结果的分析表明，体验大自然对心理健康的影响程度与收入等传统影响因素对心理健康的影响程度相同。

Gohon no Ki项目是一个选用当地树种创建花园和社区的提议。自2001年以来，积水房屋一直借助该项目在城市居民区打造绿色网络，以此来保护生物多样性。积水房屋与琉球大学久保田实验室和Think Nature Inc.自2019年开展的一项联合研究表明，按照Gohon no Ki项目重点种植本地花园树木提高了生物多样性显著下降的城市地区（日本三大都市圈）的生物多样性。

这个新的联合研究项目将把东京大学GSALS下属的保护生态学实验室开发的分析方法与积水房屋的Gohon no Ki项目结合起来，开展生物多样性保护，这也是全球范围内以科学方式调查生物多样性花园绿植对人类健康和幸福影响的首次尝试。这项研究还旨在从生物多样性的角度证明打造生物多样性丰富的花园相比简单“绿植”的重要性。

东京大学GSALS下属的保护生态学实验室以心理健康、身体健康、认知功能、社区健康为主题，对人类健康与和自然互动之间关系的5个假设进行了测试研究。目前，这项新的联合研究项目将专注于两个与心理健康有关的假设，以及一个与认知功能有关的假设。然而，这是一个长期性联合研究项目，以后还将研究社区健康和其它与健康有关的主题。

假设

主题 假设 心理健康 1 在花园里与自然互动的人负面情绪更少（抑郁、焦虑症状、压力等），积极情绪更多（生活质量、幸福等）。 2 能够通过窗户观赏大自然的人心理健康状态更佳。 认知功能 3 在花园里与自然互动可以改善认知功能。 社区健康 4 在花园里与自然互动有助于社区健康。 身体健康 5 在自然环境中锻炼比在室内锻炼对健康有更多好处。

东京大学农业与生命科学研究生院副教授Masashi Soga对这一联合研究项目的评论如下。

“人们总是向大自然寻求放松和安宁，最近的研究和技术进步使得量化这种无形的健康益处成为可能。然而，人们对生物多样性在提供这些健康益处方面发挥的作用知之甚少。如果我们能够阐明这一主题，我们也许能够开发出那种支持与自然共存的景观和绿地管理，因为从保护生物多样性和改善人类健康的角度来看，这是可取的。

这个联合研究项目是一项大规模的调查，研究在花园中与自然互动对我们健康和幸福的影响。花园也许是我们大多数人最为熟悉的自然，其生物多样性是一个迄今为止都很难研究的领域，但积水房屋在全国范围内的种植数据将帮助我们首次全面调查花园生物多样性与人类健康的关系，以及人们欣赏自然和与自然互动的方式。到目前为止，关于大自然对健康益处的讨论往往集中在相对较大面积的绿色植物上，如绿地和森林，但通过这项新的研究，我们希望阐明真正‘与自然共存’的重要性。我们的研究成果将有望协助促进城市生物多样性的保护。”

东京大学GSALS和积水房屋对城市环境中与附近自然的互动如何影响人们的心理健康以及他们欣赏自然和与自然互动的方式开展研究，旨在通过分享这些调查结果来为保护城市生物多样性和打造自然向好(nature-positive)的社会做出贡献。

注释

东京大学农业与生命科学研究生院

东京大学农业与生命科学研究生院在农业领域提供循序渐进的系统应用科学教育。研究生院旨在通过教育和研究活动培养具有洞察力、实践能力和领导素质的人才，使其能够通过社会、文化和工业活动满足全球社会的需求。

积水房屋的Gohon no Ki项目

Gohon no Ki项目由积水房屋于2001年发起，是一项通过与客户合作对其花园进行生态友好型美化和绿化来保护生物多样性的举措。Gohon no Ki项目基于种植五种当地原生树木（三种用于鸟类，两种用于蝴蝶）的概念，并以日本传统的日本里山景观为模型，提议使用适合当地气候并对鸟类、蝴蝶和其它当地动物有益的原生树种来绿化花园和当地社区。自2001年Gohon no Ki项目启动以来，积水房屋种植的树木数量已达到1,810万棵（截至2022年1月），其中2021财年的种植量为101万棵。自2019年以来，该公司一直与琉球大学久保田实验室和Think Nature Co., Ltd.合作，定量评估网络型绿化对城市生物多样性的贡献。2021年，该公司开发了世界首个利用树木数量、物种、位置数据和生态系统大数据来定量评估城市生物多样性的机制，用于确定生物多样性保护的有效性，并将其作为“自然向好方法论”发布。

东京大学农业与生命科学研究生院曾我研究室数据

Soga et al. (2017) Gardening is beneficial for health: a meta-analysis. Preventive Medicine Reports, 5, 92-99.（Soga等。(2017) 园艺对健康有益：一项荟萃分析。《预防医学报告》，5, 92-99。）

网址：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516301401

概述：一项荟萃分析（结合多项科学研究结果并分析某一因素是否与特定问题相关的统计分析）证实，通过园艺与植物互动对人类健康有积极影响 Soga, Gaston (2016) Extinction of experience: the loss of human-nature interactions. Frontiers in Ecology and the Environment, 14, 94-101.（Soga，Gaston。(2016)体验的灭绝：人与自然互动的丧失。《生态学与环境前沿》，14, 94-101。）

网址：https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225

概述：一项研究表明，在许多发达国家，人类与自然的互动正在减少，这种“体验的消失”可能会对人类健康和生态系统的保护产生严重的负面影响 Soga et al. (2020) How can we mitigate against increasing biophobia among children during the extinction of experience? Biological Conservation, 242, 108420. （Soga等。(2020)在体验消失的过程中，我们如何缓解儿童日益增长的生物恐惧症？《生物保护》，242, 108420.）

网址：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719309577

概述：一项研究表明，不经常与自然互动的人更有可能对常见的昆虫和其它无脊椎动物产生负面反应（恐惧、厌恶）

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