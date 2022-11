BentallGreenOak lance un partenariat pancanadien pluriannuel avec Jeunesse, J’écoute en vue de stimuler la sensibilisation et l’éducation au sujet des soins de santé mentale pour les enfants

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--BentallGreenOak (BGO) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un engagement pluriannuel avec Jeunesse, J’écoute pour stimuler la sensibilisation aux services de santé mentale critiques disponibles pour les jeunes à travers le Canada, et permettre au public d’en avoir une meilleure compréhension. Le partenariat a été inauguré aujourd’hui avec un don de 108 000 dollars à Jeunesse, J’écoute, mettant en vedette des dons du programme de philanthropie d'entreprise de la société, BGO Inspired, et des contributions effectuées pour le compte de clients de BGO représentant le portefeuille d’immobilier de bureau et industriel de la société au Canada. Le don de BGO pour 2022 et le partenariat qui en découlera en 2023 donneront le coup d'envoi d’une collaboration financière et programmatique avec Jeunesse, J’écoute au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de l’engagement de BGO Canada à l’égard de Jeunesse, J’écoute en 2023, les actifs immobiliers sous gestion de la société, qui totalisent plus de 60 millions de pieds carrés – représentant des bureaux, des biens industriels, des commerces de détail et des bâtiments résidentiels multifamiliaux – auront l’occasion de participer à des campagnes de sensibilisation visant à élargir l’accès du public aux services de Jeunesse, J’écoute et la compréhension qu’il en a. La programmation et les initiatives d'engagement des locataires/résidents étendront davantage la portée des efforts de sensibilisation de Jeunesse, J’écoute pour l’aider dans son mandat dans les communautés à travers le Canada.

« L’occasion pour BentallGreenOak de s’associer avec Jeunesse, J’écoute à l'échelle nationale constitue un véritable privilège qui relie nos employés, locataires et résidents, clients et partenaires à une cause qui nous tient beaucoup à cœur », a déclaré Keith Major, associé directeur, responsable de la gestion immobilière au Canada chez BentallGreenOak. « La santé et le bien-être mentaux sont devenus des sujets prévalents qui influencent directement l'éthique des services que nous fournissons à tous ceux que nous servons et, alors que la demande en matière de soins et de conseils continue d’augmenter, l’alignement que nous avons constitué avec Jeunesse, J’écoute pour contribuer à orienter nos efforts vers les plus vulnérables d'entre nous est plus opportun que jamais. »

« Nous sommes touchés par la passion affichée par BGO de contribuer à faire connaître les services transformateurs de Jeunesse, J’écoute. BGO nous aide à pénétrer profondément dans les communautés via des espaces physiques et numériques, où les jeunes et les adultes aidants vivent, travaillent et se retrouvent », a affirmé Jenny Yuen, vice-présidente directrice en charge des partenariats nationaux et des relations avec le gouvernement. « Nous nous réjouissons que la communauté des parties prenantes de BGO ait répondu par un don de fin d'année qui appuiera nos programmes et services de santé mentale numériques, accessibles aux jeunes dans chaque communauté à travers le Canada. »

La mission de Jeunesse, J’écoute consiste à permettre aux jeunes d’accéder aux services de santé mentale dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont le plus besoin et de la manière dont ils le souhaitent. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les jeunes dans tout le Canada ont appelé Jeunesse, J’écoute plus de 12,2 millions de fois. Seul service de santé mentale numérique national bilingue, fonctionnant 24h/24 et 7j/7, destiné aux jeunes dans le pays, son personnel bénévole et ses professionnels formés répondent aux appels à l'aide des jeunes. L’organisation a récemment annoncé l’élargissement de ses services en vue d’inclure des conseils dans six langues supplémentaires, dont l’ukrainien, le russe, le pachtou, le dari, le mandarin, l’arabe, le cri des plaines et l'ojibwé.

À propos de BentallGreenOak

BentallGreenOak est l’un des principaux conseillers internationaux en gestion d’investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. BentallGreenOak sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec environ 80 milliards USD d’actifs sous gestion (au 30 septembre 2022) ainsi qu’une expertise dans la gestion d’actifs (immeubles de bureaux, bâtiments industriels, propriétés multirésidentielles, immeubles commerciaux et établissements hôteliers) partout dans le monde. Avec des bureaux dans 28 villes situées dans 14 pays, BentallGreenOak possède une connaissance approfondie et une vaste expérience des marchés locaux, ainsi que des réseaux étendus dans les régions où la société investit et gère des actifs immobiliers pour le compte de ses clients sur les marchés primaires, secondaires et du co-investissement. BentallGreenOak fait partie de SLC Management, qui est la branche de gestion d'actifs alternatifs de Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent des titres de participation immobiliers et des placements hypothécaires gérés par le groupe de sociétés de BentallGreenOak et ses filiales. Au premier trimestre 2021, celui-ci inclut certains engagements de capital non appelé pour investissements discrétionnaires jusqu'à leur expiration juridique, excluant ainsi certains engagements de capital non appelé dans lesquels l'investisseur possède un pouvoir discrétionnaire complet sur les investissements.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.bentallgreenoak.com

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, en anglais et en français, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et de confiance à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. Via notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont elle a besoin, lorsqu'elle en a le plus besoin et de la manière qui lui convient. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour de plus amples renseignements, visitez KidsHelpPhone.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

