Viz.ai et Cercare Medical entrent en partenariat pour soutenir la prise de décisions cliniques neurovasculaires

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, le chef de file de la détection des maladies et de la coordination intelligente des soins optimisées par l'IA, annonce aujourd'hui un partenariat avec Cercare Medical, qui fournit un niveau supérieur d'imagerie médicale par TDM et IRM. Le partenariat intégrera Cercare Perfusion, un logiciel de perfusion entièrement automatisé, simple à utiliser et spécifique au patient, à la plateforme Viz.ai.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'une autre société technologique révolutionnaire telle que Cercare", déclare Steve Sweeny, vice-président, développement commercial et stratégie, Viz.ai. "Ce partenariat est un autre exemple de notre engagement renouvelé à travailler avec des sociétés innovantes et partageant la même approche afin de permettre un accès rapide à d'importantes données sur les patients et d'améliorer à terme l'impact clinique avec notre plateforme Viz."

Viz étoffe ses fonctionnalités d'imagerie afin de mieux accompagner les établissements qui réalisent une imagerie RM durant la prise en charge du patient. L'intégration de la technologie Cercare Perfusion à la plateforme Viz.ai optimise le portefeuille neurovasculaire basé sur l'IA de la société, ainsi que les capacités de la plateforme.

Les scintigraphies par perfusion cérébrale mesurent le flux sanguin dans le cerveau et sont utilisées pour apporter des informations cruciales sur l'étendue des lésions tissulaires causées, par exemple, par un accident vasculaire cérébral ischémique aigu.1 Il est essentiel de cartographier rapidement les déficits de perfusion cérébrale afin de minimiser les lésions tissulaires dans la prise en charge d'un AVC aigu, et Cercare enrichit le processus avec des couches d'IA afin de produire des mesures volumétriques, ce qui a un impact direct sur la prise de décisions cliniques.2

"Viz.ai et Cercare Medical partagent la même volonté de soutenir la prise de décisions cliniques afin de permettre les meilleurs soins possibles", déclare Kim Beuschau Mouridsen, PDG de Cercare Medical. "Nous sommes ravis d'entrer dans ce partenariat pour élargir l'accès à la toute dernière technologie de perfusion, qui est conçue pour s'intégrer aisément aux flux existants afin de fournir aux professionnels de santé des perspectives approfondies, rapides et fiables."

Cercare fournit des cartes illustrant la disponibilité en oxygène, en plus de la circulation et du volume sanguin. Ceci permet une évaluation plus détaillée de la pathologie tissulaire et donc une prise en charge optimisée du patient pour diverses conditions, comme la démence et la néoplasie.

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai est le pionnier de l’utilisation des algorithmes d’IA et de l’apprentissage automatique pour accélérer le diagnostic et les soins, couvrant plus de 200 millions de personnes dans plus de 1 200 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. Optimisée par l’IA, la plateforme Viz est une solution intelligente de coordination des soins qui permet de diagnostiquer davantage de patients atteints d’une maladie spécifique, d'éclairer les décisions critiques sur le lieu des soins, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l’amélioration des résultats. S’appuyant sur des données cliniques, la plateforme Viz offre une valeur significative aux patients, aux fournisseurs et aux entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Pour plus d’informations, visiter le site viz.ai.

À propos de Cercare Medical

Société issue de l'université d'Aarhus (Danemark) en 2013 et dirigée par des spécialistes en imagerie et IA relatives à la perfusion, Cercare Medical fournit le potentiel de l'imagerie de perfusion avec une solution logicielle compatible entièrement automatisée et multifournisseur pour le post traitement de l'imagerie par TDM et IRM. Notre spécialisation, basée sur le mécanisme d'une maladie, la compréhension et la détection de symptômes primaires et collatéraux de conditions microvasculaires, permet aux cliniciens de développer une interprétation finale pour la prise en charge diagnostique et le suivi des patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://cercare-medical.com/

