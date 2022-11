Cleverbase choisit Verimatrix Code Shield pour renforcer la sécurité de son application

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société néerlandaise Cleverbase a fait appel à Verimatrix Code Shield pour protéger son application mobile Vidua sur Android et iOS.

Pour les entreprises basées aux Pays-Bas, l'application Vidua de Cleverbase vise à rendre inutile toute communication papier, elle est conçue pour stocker les informations de manière simple et sécurisée. Des organisations de tout le pays ont choisi de s'associer à Vidua pour permettre à leurs clients de communiquer de manière entièrement numérique, économisant ainsi du temps de travail, tout en ayant la certitude que l'application qu'ils utilisent protège systématiquement leurs données sensibles.

"La nature même de notre activité chez Cleverbase exige des solutions de sécurité de pointe qui protègent notre application des menaces telles que la rétro-ingénierie et la falsification", a déclaré Sander Dijkhuis, Chief Technology Officer de Cleverbase. "Après une évaluation approfondie, Verimatrix Code Shield s’est imposé comme la réponse à nos besoins de protection du code pour l’application Vidua. Nous sommes engagés à fournir à nos clients des services faciles d’utilisation et durables ce qui va de pair avec l’engagement de Verimatrix vis-à-vis de l’innovation et de l’efficacité en matière de sécurité."

"Même les organisations les plus sécurisées sont infiltrées via des appareils mobiles", a déclaré Juha Högmander, vice president, cybersecurity business de Verimatrix. "Nous avons vu des pirates cibler les consommateurs à l’aide de leurs appareils, via des applications non protégées, et ils le font parce qu'ils savent que les smartphones d'aujourd'hui sont des vecteurs d'entrée vers des données d'entreprise et d'informations sur les clients qui sont ensuite exploitables sur le dark web. Nous sommes fiers d'avoir pour nouveau client un Qualified Trust Service Provider (QTSP) tel que Cleverbase."

Pour en savoir plus sur la manière dont Verimatrix aide les Qualified Trust Service Providers du monde entier à se défendre contre les menaces mobiles, veuillez consulter le site : Verimatrix.com/fr.

A propos de Vidua – Développé par Cleverbase

Vidua croit en une société numérique fiable à laquelle tout le monde et toutes les organisations peuvent participer et où les gens ont le contrôle de leurs propres données. Nous travaillons sur le plus haut niveau de confiance dans chaque parcours client. Aujourd'hui et à l'avenir, nous cherchons à rendre la société numérique meilleure et plus sûre. Cleverbase est le Qualified Trust Service Provider (QTSP) derrière Vidua. Conformément aux exigences les plus strictes du gouvernement néerlandais, Cleverbase émet les certificats associés à votre signature certifiée (certificats PKIoverheid). C'est pourquoi Cleverbase figure sur votre certificat. Visitez www.cleverbase.com.

A propos de Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.verimatrix.com/fr.