鐘化將為Shionogi旗下新冠藥物生產和供應中間體

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--株式會社鐘化（Kaneka Corporation，總部：東京都港區；總裁：Minoru Tanaka）將為Shionogi & Co., Ltd.（總部：大阪市中央區；執行長：Isao Teshirogi博士）生產並供應中間體，以用於Xocova®*1（有效成分為Ensitrelvir Fumaric Acid）125mg錠劑，該藥物用於治療SARS-Cov-2感染。

11月22日，Shionogi獲得厚生勞動省的緊急監管批准，可生產和銷售用於治療SARS-Cov-2感染的Xocova®錠劑。Shionogi認可鐘化在製造原料藥方面的多年經驗，並選擇鐘化作為符合GMP*2管理要求的藥物中間體的主要供應商。兩家公司在臨床開發、審核申請和量產供應鏈方面已建立密切的合作關係。鐘化將繼續改進其製造系統，為Shionogi提供穩定的中間體供應並在Shionogi的商業供應鏈中扮演至關重要的角色。

鐘化將繼續透過DNA疫苗原料藥的委託生產、抗體藥物的開發、供應PCR檢測試劑和檢測試劑盒，以及利用等溫運輸包裝進行疫苗運輸等措施，解決與新冠感染以及其他疾病相關的多種問題。我們將結合自身的各種技術，並與Shionogi等製藥公司密切合作，為對抗傳染病提供解決方案。

*1. Xocova是Shionogi & Co., Ltd的註冊商標。Ensitrelvir在日本境外是研究性藥物，在日本境外尚未獲得批准。此外，Xocova這一品牌名稱尚未在日本以外的地區獲得批准，只涉及在日本獲得批准的藥物。

*2. 優良製造規範。生產和品質保證指南，旨在確保始終如一的高品質產品。美國食品暨藥物管理局等權威機構建議，從原材料接收到產品發佈，製造商在所有作業中都需要考慮該指南。

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