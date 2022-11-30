钟化将为Shionogi旗下新冠药物生产和供应中间体

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社钟化（Kaneka Corporation，总部：东京都港区；总裁：Minoru Tanaka）将为Shionogi & Co., Ltd.（总部：大阪市中央区；首席执行官：Isao Teshirogi博士）生产并供应中间体，以用于药物Xocova®*1（有效成分为恩赛特韦富马酸）125mg片剂，该药物用于治疗SARS-Cov-2感染。

11月22日，Shionogi获得厚生劳动省的紧急监管批准，可生产和销售用于治疗SARS-Cov-2感染的Xocova®片剂。Shionogi认可钟化在制造原料药方面的多年经验，并选择钟化作为满足GMP*2管理需求的药物中间体的主要供应商。两家公司在临床开发、审批申请和量产供应链方面已建立紧密合作关系。钟化将继续改进其制造系统，为Shionogi提供稳定的中间体供应并在Shionogi的商业供应链中发挥至关重要的作用。

钟化将继续通过DNA疫苗原料药的合同生产、抗体药物的开发、提供PCR检测试剂和检测试剂盒，以及利用等温运输包装进行疫苗运输等举措，解决与新冠感染以及其他疾病相关的多种问题。我们将汇集自身的各种技术，并与Shionogi等制药公司密切合作，为抗击传染病提供解决方案。

*1. Xocova是Shionogi & Co., Ltd的注册商标。恩赛特韦(Ensitrelvir)在日本境外是一种研究性药物，在日本境外尚未获得批准。此外，Xocova这一品牌名称尚未在日本以外的地区获得批准，只涉及在日本获得批准的药物。

*2. 良好生产规范。生产和质量保证指南，旨在确保始终如一的高质量产品。美国食品药品管理局等权威机构建议，制造商需要在从原材料接收到产品发布的所有环节都考虑该指南。

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