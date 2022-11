Kaneka va fabriquer et fournir des intermédiaires pour le médicament de Shionogi contre la COVID-19

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kaneka Corporation (siège social : Minato-ku, Tokyo ; Président : Minoru Tanaka) va fabriquer et fournir des intermédiaires à Shionogi & Co., Ltd. (siège social : Chuo-ku, Osaka ; Président Directeur Général : Isao Teshirogi, Ph.D.) dans le cadre de la production des comprimés Xocova®*1 (acide fumarique Ensitrelvir) 125mg, un médicament destiné au traitement de l’infection du SARS-Cov-2.

Le 22 novembre, Shionogi a reçu l’approbation réglementaire d’urgence du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être pour fabriquer et commercialiser les comprimés Xocova® pour le traitement de l’infection par le SARS-Cov-2. Conscient des longues années d’expérience de Kaneka dans la fabrication de matières premières pour les médicaments, Shionogi a sélectionné Kaneka comme principal fournisseur des intermédiaires du médicament qui nécessitent le respect des BPF*2 . Les deux entreprises ont collaboré étroitement dans le cadre du développement clinique, la demande d’approbation et la mise en place d’une chaine d’approvisionnement de la production en masse. Kaneka continuera d’améliorer ses systèmes de fabrication et fournira à Shionogi un approvisionnement stable en intermédiaires, qui jouent un rôle vital dans la chaine d’approvisionnement commercial de Shionogi.

Kaneka continue de traiter un large éventail de questions liées aux infections de la COVID-19 et d’autres maladies grâce à des initiatives comme la fabrication sous contrat de la substance médicamenteuse du vaccin à ADN, le développement de médicaments à base d’anticorps, la fourniture de réactifs de test PCR et de kits de test, ainsi que le transport des vaccins par le biais de packs isothermes. Nous réunirons nos différentes technologies et collaborerons étroitement avec les laboratoires pharmaceutiques tels que Shionogi pour apporter des solutions à la lutte contre les maladies infectieuses.

*1. Xocova est une marque déposée de Shionogi & Co., Ltd. Ensitrelvir est un médicament expérimental hors du Japon et n’a pas encore été autorisé hors du Japon. En addition, l’utilisation du nom de marque Xocova n’a pas encore été autorisée hors du Japon et ne concerne que le médicament approuvé au Japon.

*2. Bonnes Pratiques de Fabrication : les directives de production et d’assurance qualité pour s’assurer que les produits sont constamment de qualité exceptionnelle. Des autorités comme la Food and Drug Administration des États-Unis les recommande et les fabricants doivent en tenir compte dans leurs travaux depuis la réception des matières premières jusqu’à la sortie des produits.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.