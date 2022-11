ClearBank sélectionne la technologie de surveillance IA ThetaRay pour accélérer la croissance de son entreprise

LONDRES ET NEW YORK ET TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--ClearBank, la plus grande plateforme de compensation et de banque intégrée de nouvelle génération au Royaume-Uni, et ThetaRay, fournisseur de technologie de surveillance des transactions alimentée par IA, ont annoncé aujourd’hui qu’ils collaboreront à la surveillance anti-blanchiment d’argent (AML) native du cloud pour protéger ClearBank contre la criminalité financière avec la solution d’IA robuste et leader du secteur de ThetaRay.

Grâce à cet accord, ClearBank transformera ses opérations de surveillance AML en un programme entièrement cloud natif avec la solution SaaS SONAR AML de ThetaRay. Le système SONAR natif du cloud offrira à ClearBank la flexibilité d’évoluer et de prendre en charge un traitement plus rapide et plus sûr des volumes de transactions croissants sur sa plateforme.

ClearBank est la première banque de compensation native du cloud éprouvée et entièrement réglementée au Royaume-Uni, opérant avec plus de 200 institutions financières et clients fintech, 13 millions de comptes et 3 milliards de livres sterling de soldes.

« Le système ThetaRay AML, alimenté par intelligence artificielle (IA) et technologie d’apprentissage automatique, va nous offrir un avantage qui nous permettra de remporter de nouveaux partenariats financiers et de mettre à profit le potentiel de notre modèle commercial afin d’apporter des changements positifs et significatifs aux clients du Royaume-Uni, d’Europe et au-delà », déclare Nigel Walder, directeur de l’exploitation chez ClearBank. « Les capacités d’analyse basées sur les risques de ThetaRay peuvent détecter la criminalité financière dissimulée dans les données des transactions passant par des réseaux financiers complexes, y compris des typologies connues et inconnues. »

ClearBank a sélectionné ThetaRay comme partenaire pour sa capacité à fournir une solution SaaS avec une intégration, une évolutivité et une convivialité pilotées par API à l’aide d’un outil d’investigation intuitif offrant aux analystes une analyse de premier rang.

« Nous sommes honorés d’avoir un partenaire comme ClearBank, qui est à la pointe de l’innovation bancaire en réduisant les coûts et l’inefficacité avec les services financiers natifs du cloud. Nos entreprises possèdent une grande synergie et nous attendons avec impatience de débuter cette relation à long terme afin de développer le secteur financier », déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Notre solution SaaS entièrement évolutive offre aux sociétés fintech de paiement des avantages opérationnels permettant de réaliser des transactions mondiales fiables sans avoir à se soucier de la maintenance d’une infrastructure supplémentaire, tout en satisfaisant les régulateurs, en améliorant l’expérience client et en créant rapidement de nouvelles sources de revenus. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme d’IA exclusive, l’intuition de l’intelligence artificielle, qui remplace les préjugés humains, donnant au système le pouvoir de reconnaître les anomalies et de trouver des inconnues en dehors du comportement normal, y compris des typologies complètement nouvelles. Il permet aux sociétés fintech et aux banques de mettre en œuvre une approche basée sur les risques pour identifier efficacement les activités véritablement suspectes et créer une image complète des identités des clients, y compris à travers des voies de transaction transfrontalières complexes. Cela permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d’argent connues et inconnues et de réduire jusqu’à 99 % les faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

À propos de ClearBank

ClearBank est une plateforme de compensation et de banque intégrée spécialement conçue à cet effet. Grâce à sa licence bancaire et à ses solutions technologiques intelligentes et robustes, ClearBank permet à ses partenaires de proposer à leurs clients des paiements en temps réel et des services bancaires innovants. ClearBank est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority (numéro de registre des services financiers : 754568).

Rendez-vous sur www.clear.bank pour plus d’informations.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR alimentée par IA de ThetaRay, basée sur « l’intuition de l’intelligence artificielle », permet aux banques et aux sociétés fintech d’élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de mise en conformité et augmente la couverture des risques. Les organisations financières qui s’appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

En savoir plus sur www.thetaray.com.

